Italia Viva del V municipio voterà Caliste Presidente e Gualtieri Sindaco

“Italia Viva del V Municipio di Roma sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri e Mauro Caliste come candidato presidente di questo territorio. Un appoggio squisitamente politico che come già espresso dai vertici romani, in varie sedi e dichiarazioni dei giorni scorsi, si estende a tutti i municipi ed è stato ribadito anche giovedì sera all’evento svoltosi al Satyrus di Roma per festeggiare l’elezione dei candidati in assemblea capitolina Valerio Casini e e Francesca Leoncini, evento al quale ha partecipato lo stesso candidato sindaco e il leader di Italia Viva Matteo Renzi”

Lo afferma Giulia Candelori, coordinatrice di Italia Viva del V Municipio.

“Colgo inoltre l’occasione – conclude Giulia Candelori – di ringraziare tutti i 24 candidati della lista Calenda Sindaco del V Municipio, che aldilà delle loro appartenenze e provenienze politiche, hanno condotto una campagna elettorale sempre corretta e trasparente, con profondo spirito di squadra, esprimendo il massimo sostegno al candidato presidente Massimo

Piccardi e accomunati dal raggiungimento di un comune obiettivo: restituire al V Municipio il decoro e le opportunità che merita”.