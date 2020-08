Italia Viva IV Municipio, Scuola: ” Inadeguati, Inadempienti, Indifferenti le giunte romane a 5S “

“Come Italia Viva del quarto municipio, – affermano in una nota i ‘Coordinatori del Comitato IV Municipio di Italia Viva Simonetta Piezzo e Giancarlo Cosenza’ – ci siamo di recente rivolti al sindaco di Roma Virginia Raggi ed alla ex Presidente del nostro Municipio, attualmente subcommissario nel medesimo, per sollecitare i lavori di sostituzione dell’impianto termico in una scuola del nostro territorio. Appalto già assegnato, ditta pronta, fondi europei per il relativo finanziamento disponibili. Nessuno degli interlocutori ha finora risposto (abbiamo scritto per pec), neanche al sollecito inviato con lo stesso mezzo.

“È noto che le scuole del Quarto Municipio – prosegue il comunicato – non versano in condizioni ottimali e quelle di Colli Aniene, dove è situata la scuola interessata dall’intervento, non fanno eccezione. Locali insufficienti, scarsa manutenzione, assenze colpevoli degli amministratori capitolini e municipali. Se il 14 settembre le scuole devono riaprire, e tanti sono ancora i problemi da risolvere, tutti sulle spalle dei dirigenti scolastici, almeno i lavori già appaltati potrebbero essere eseguiti.

Invece nulla di nulla.

Quale periodo migliore di quello estivo per effettuare interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria? NON DIMENTICANDO CHE LE SCUOLE SONO CHIUSE DA FEBBRAIO ED AVREMMO DOVUTO VEDERE FERVERE I LAVORI DEI CANTIERI SCOLASTICI?

Tutto questo sulle spalle dei ragazzi, dei docenti, del personale non insegnante.

Nessuna risposta.

Appunto: I-nadeguati, I-nadempienti, I-ndifferenti!!!”