Italia viva, la Regione sfratta associazione Vitattiva da San Lorenzo a Roma

La Regione Lazio “sta sfrattando l’associazione Vitattiva di San Lorenzo dalla sua storica sede di via dei Campani 77 a Roma”. È quanto sostengono in una nota Luciano Nobili, consigliere di Italia viva alla Regione Lazio e Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

“Il procedimento ha avuto un’accelerazione nelle ultime ore – spiegano -, con l’ingiunzione di sfratto già recapitata e l’arrivo dell’ufficiale giudiziario previsto per il prossimo 28 marzo. Ci opporremo in tutte le sedi contro questa assurda decisione della Regione, che finora ha respinto, senza nemmeno confrontarsi nel merito, il piano di rientro dei canoni arretrati di affitto non corrisposti e ogni ipotesi di trattativa. Una chiusura pregiudiziale incomprensibile.

Vitattiva, infatti, non è un semplice centro di formazione sportiva rivolto a ragazzi e over 60, ma è soprattutto uno dei luoghi di aggregazione più importanti del Municipio II, da più di trent’anni autentico presidio di legalità sul territorio.

Nonostante le difficoltà di gestione degli ultimi due anni, dovute alla chiusura forzata del periodo Covid, l’Associazione ha continuato a svolgere una funzione sociale di grande valore che riteniamo vada salvaguardata. La Regione Lazio torni sui suoi passi e si sieda a un tavolo di confronto per trovare quanto prima una soluzione alternativa”.

