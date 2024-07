Italia viva, oggi al sit-in contro cementificazione del Pratone di via Teulada

“Oggi, in concomitanza con la firma del nuovo Protocollo di intesa tra i ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, la Regione Lazio e Roma Capitale per l’ampliamento della città giudiziaria, partecipiamo con una nostra delegazione al sit-in davanti alla sede della Regione Lazio per protestare contro la cementificazione del pratone di via Teulada.

Sosteniamo le ragioni dei cittadini di quel quadrante e ci batteremo in ogni sede istituzionale per difendere la Riserva Naturale di Monte Mario ed evitare che una delle poche aree verdi del quartiere sia cancellata per sempre”.

Così in una nota congiunta Luciano Nobili e Marietta Tidei, consiglieri Iv alla Regione Lazio, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.

