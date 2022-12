Italian job e Sport washing

Carissimo nipotino rugbysta,

vuoi imparare l’inglese perché il tuo sport, praticato e amato, ha origini anglosassoni e quando siamo andati all’Olimpico all’incontro Italia-Scozia, hai fraternizzato con tante signore e signori di Edimburgo e hai constatato che uno sport puro spinge ad incontrare gli avversari, a diventare amici, fino a voler imparare la stessa lingua.

Tu hai 7 anni, pochi per capire il significato del titolo in inglese di questa lettera. Provo a spiegartelo.

ITALIAN JOB

Stamattina nonno ha trovato questo titolo sui giornali europei, che parlavano di come il denaro, tanto denaro, può comprarsi l’anima di persone elette dai cittadini per far fare a loro cose contro gli interessi di tutti noi. I giornali dicono ingiustamente che questo è “un modo di fare italiano”, sia perché in Italia abbiamo inventato quella cosa infernale che si chiama mafia, sia perché da noi farsi pagare, cioè farsi “corrompere”, è una pratica molto diffusa, che nasce con le raccomandazioni, cresce con la prepotenza e la non conoscenza del bene comune, trionfa poi con la voglia di potere, di primeggiare, di avere più degli altri, magari senza avere neanche un minimo di capacità morali e professionali. I politici dibattono molto il tema della lotta alla corruzione, ma ormai essa è una malattia che è come un tumore per la società. Stavolta è successo che a Bruxelles, ti ricordi il Mappamondo?, dei signorotti molto ricchi di Paesi lontani, dove i diritti degli uomini, di cui spesso ti parla la maestra, sono cancellati, sono calpestati, perché così questi signori diventano molto più ricchi, a svantaggio di tanti che lavorano sotto di loro come schiavi, che diventano sempre più poveri.

Questi ricconi vogliono apparire alle televisioni, nella pubblicità, nei luoghi importanti, come persone giuste, quando non lo sono affatto! E allora vanno all’Unione Europea, dove 27 Stati Europei difendono insieme il Bene Comune, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto (di cui parleremo a Natale) e dove rischiano di essere combattuti, come è naturale, cercano di comprarsi qualche deputato, dandogli tanti soldi, per farsi fare una pagella buona, che non meritano affatto, per farsi pubblicità e fare più facilmente, in Europa e nel Mondo, affari sempre più grossi, per fare sempre più soldi, senza riconoscere i valori di uguaglianza che vuole invece l’Europa.

Quel titolo “Italian Job”, non è giusto, perché la corruzione non riguarda solo gli Italiani, anche se alcuni di essi sono coinvolti. L’Europa deve essere più coraggiosa e severa: deve pretendere chiarezza e rispetto di norme sempre più giuste (lo ha fatto col PNRR, di cui abbiamo parlato a settembre), sia a Bruxelles che in ognuno dei 27 Stati, e sconfiggere questo modo sbagliato di fare “mondiale”, purtroppo.

SPORT WASHING

Vuol dire lavare una cosa sporca utilizzando lo Sport. Tu fai rugby e hai toccato con mano la lealtà che contraddistingue tutti coloro che praticano, a tutte le età, questo sport, ma anche i tifosi che assistono e fanno tifo, senza urlare né offendere, ma ripetendo: ‘si può anche perdere nel gioco, l’importante è mettercela tutta’. Quando lo diciamo a te, tu sorridi ed alla fine dell’incontro urli “hurrà” verso coloro che ti hanno sconfitto. Sei soddisfatto perché sei stato leale e ce l’hai messa tutta. Da te lo sporco non c’è.

Ebbene, nipotino mio, negli altri sport, soprattutto in quelli molto seguiti, con giocatori pagati milioni di euro, squadre che gestiscono miliardi e capaci di riempire stadi di cento mila persone, con incassi favolosi, con pubblicità presente in tutte le televisioni (quella che non piace neanche a te, ma tu sei rugbysta!), che trasforma in verità indiscusse messaggi che non sono veri, né educativi (imitare Ronaldo e Messi, comprare i loro scarpini e maglie, credere nella vittoria della propria squadra e odiare le altre, e così via).

Questi grandi sport sono seguiti da tutti e perciò possono mandare a tutti messaggi anche falsi: avere soldi, significa essere felici e superiori agli altri; assistere ad un evento internazionale significa essere a livello mondiale, meritevoli, potenti, giusti, vivere in uno Stato potente, con Presidenti ed Emiri affidabili, da rispettare. Quando questo in generale non è vero!

Lo sport deve essere un modo per fare stare meglio chi lo pratica e per essere rispettosi e leali con gli avversari, anche per i tifosi e per le popolazioni contrapposte rappresentate. Lo sport deve favorire la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti di tutti.

Invece lo sport delle grandi Organizzazioni (Fifa, Uefa, Cio, etc ) negli ultimi tempi, essendo diventato uno strumento per mandare messaggi molto ascoltati, ma non sempre giusti, sta diventando qualcosa di sbagliato, come tanti valori che gli uomini annacquano o guastano, con imbrogli, con avidità di denaro, con colpevoli manipolazioni.

E quelli che hanno, in generale per motivi poco conosciuti o perché padroni di zone fortunate dove vivono (ricchissimi di risorse della terra, petrolio, gas, minerali rari, diamanti) tanti soldi e potere assoluto, non democratico, fanno degli avvenimenti sportivi lavatrici delle loro coscienze sporche, addormentando tanti uomini che confondono l’avere e l’essere, che imitano questi imbroglioni perché non hanno strumenti, politici, sociali, formativi, per capire e discernere il bene dal male.

Ti aspettavi tu, caro nipotino, che dobbiamo stare attenti a diventare fanatici dei ‘grandi’ avvenimenti, dove si ritrovano tantissime persone, dove si spende, si urla, ci si sfoga tanto, perdendo di vista i valori umani, unici che possono dare a tutti felicita’ e benessere? Questi imbroglioni super ricchi e super potenti ci vogliono rumorosi, impazziti di gioia o di dolore, caciaroni, quasi animali, perché così con questa parvenza di sport, con questa confusione di sentimenti, dimentichiamo più facilmente le loro responsabilità e tutte le colpe che hanno in questo imbroglio universale.

E noi non dobbiamo essere loro complici.

Caro nipotino, i Mondiali di calcio assegnati dalla Fifa al Qatar in modo ‘svizzero’, secondo criteri assolutamente non trasparenti, si stanno tenendo questi giorni come un trionfo della negazione di tutti i significati profondi della vita. Potevano bloccarli, giuridicamente e con intervento tempestivo dell’Autorita’ giudiziaria di Bruxelles, di cui abbiamo detto prima, ma il sistema degli affari che schiacciano gli uomini non se lo può permettere, a rischio di una crisi mondiale senza precedenti.

Ma noi reagiremo.

Per questo oggi, domani e fino al 18 dicembre noi due, caro nipotone, non ci interessa affatto l’esito di incontri calcistici avariati alla fonte, e ce ne andremo al campo di rugby, tu ad allenarti e a giocare da rugbysta, io a fare un tifo umano ed educato, non a te, ma ai valori per i quali ti sporchi volentieri tuffandoti, coi tuoi amati amici, anche della squadra avversaria, su quelle pozzanghere nere e profonde del campo, scavate dalla vostra passione sportiva.

Esse non sono assolutamente sporche, come le coscienze di certi complici a livelli alti di Organismi tutti da riformare e da rifondare.

13.12.22, h16.00, inizio allenamento rugby, fine Mondiale Qatar