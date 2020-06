IV Municipio: PD protesta contro nomina Della Casa a Delegata

Il PD romano ha protestato sotto la sede del municipio IV sulla via Tiburtina con le bandiere di partito e un grande striscione con la scritta «Mobilitazione unica soluzione».

«La Raggi ha calpestato la volontà del consiglio che ha sfiduciato all’unanimità Della Casa, il sindaco invece l’ha rinominata e adesso a casa ci devono andare entrambe», spiegano Emiliano Sciascia, Massimiliano Umberti e Annarita Leobruni, consiglieri democratici del IV municipio che hanno organizzato la protesta.

Erano presenti anche il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi, il segretario Andrea Casu e i presidenti di Municipio I e III, Sabrina Alfonsi e Giovanni Caudo. «Siamo venuti a portare la solidarietà dei nostri territori. Anche in III municipio Raggi aveva scelto come sua delegata la presidente sfiduciata Roberta Capoccioni, alle elezioni i cittadini hanno fatto una scelta diversa: hanno scelto me, andrà così anche qui», ha detto Caudo.

Per Alfonsi la caduta dei municipi rappresenta «il fallimento della Raggi». «Ci siamo abituati – spiega – alla caduta dei municipi ma non era mai successo prima della giunta Raggi questo perché il sindaco li ha trattati come uffici distaccati del Campidoglio lasciandoli senza risorse e senza autonomia».

Secondo Casu adesso sta «a un centrosinistra largo costruire un’alternativa qui e in tutta la città». «La bagarre sulla ricandidatura della Raggi – dice Giulio Pelonzi – pesa sulle istituzioni e sui cittadini, ormai il gioco delle poltrone non si ferma più davanti a nulla. Prima vanno a casa tutti meglio è».