IV Municipio, PD: “Ricostruire, cominciando da scuola, servizi sociali, ambiente e viabilità”

“Siamo pronti per una alternativa seria e concreta. Ci siamo, il PD c’è. Dobbiamo rimettere in moto questa Città, questo Municipio”, dichiara Annarita Leobruni Consigliera uscente del Pd al Municipio IV dopo il tracollo l’ennesimo tracollo del M5S, “dobbiamo fare presto ma con responsabilità. Siamo pronti ad impegnarci, cominciamo sin da ora per progettare”.

E ancora: “Dobbiamo aprire realmente una grande stagione di ascolto e di coalizione con tutte le forze politiche di centro sinistra, rimettere al centro gli abitanti, i cittadini del Municipio IV, territorio complesso ma meraviglioso. Dobbiamo ridare fiducia al voto. Per costruire il futuro del Municipio della Tiburtina serve ripartire da ciò che è stato trascurato: 1) Scuola; 2) Servizi Sociali; 3)Ambiente; 4)Viabilità e lavori pubblici”, prosegue la Leobruni dopo aver votato la sfiducia alla ex ormai Presidente Della Casa che ha ricevuto l’unanimità di sfiducia: 24 voti su 24 votanti, maggioranza e opposizione unita.

“Facciamo tesoro dei nostri errori passati – conclude Leobruni – ma è finita l’epoca dell’incompetenza, non si puo’ più stare a guardare questo degrado e sfascio territoriale”.