IV Municipio: “Sfiducia certifica totale fallimento M5S”

“La mozione di sfiducia presentata dallo stesso gruppo consiliare del M5s contro il proprio presidente Roberta Dalla Casa, tra l’altro motivata da gravissime accuse, dimostra come quattro anni fa i romani furono illusi da una pletora di avventurieri che non hanno alcun senso delle istituzioni e di rispetto per i cittadini.

“Aver fatto deflagrare queste guerre intestine proprio in questo momento drammatico per la popolazione così colpita dal coronavirus ci descrive quale sia il livello di questi dilettanti allo sbaraglio che, con tutto il rispetto per gli amministratori, non potrebbero gestire nemmeno un condominio. I grillini anche in questo caso hanno rivelato la loro vera natura di movimento di sinistra che pensa non ad impiegare le risorse per le varie emergenze bensì al proprio tornaconto, visto che uno dei motivi del dissidio è lo stanziamento di € 90.000,00 per “eventi culturali” presso Villa Farinacci, magari ai soliti noti. Ci auguriamo che anche Roma venga al più presto liberata da Raggi e compagni, Fratelli d’Italia è pronta a guidare la nuova fase”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

