Juniores, Roma Calcio Femminile campionessa d’Italia

Presso il campo del Centro di Formazione Federale LND “Gino Bozzi” domenica 11 giugno 2023 si è svolta la finale del campionato Juniores femminile tra Roma Calcio Femminile e Torino, società professionistica. A laurearsi campione d’Italia è stata la squadra capitolina chiudendo il match con autorevolezza con un netto 3 a 1. Per le giallorosse è il secondo titolo juniores dopo quello conquistato nella stagione 2012/13.

Gara molto avvincente con le due squadre che hanno onorato la finale.

Primo tempo combattuto, ma durante il quale non si è vista la supremazia di una squadra sull’altra. Secondo tempo, invece, prorompente delle giallorosse che ribaltano il risultato e vincono!

L’occasione per sbloccare il match capita per prima alle giallorosse al 14° con Vergari che però non beffa Vaccarino. Al 30° va invece in vantaggio il Torino con un bel colpo di testa di Guarini.

Dopo l’intervallo la partita cambia con le giallorosse che diventano padrone del campo e giocano un secondo tempo prorompente.

Maccarino è costretta al fallo per fermare Coppola in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore per la Roma. Peri dal dischetto non sbaglia e segna il gol del pareggio. La Roma macina gioco e chilometri dando spettacolo e così dopo pochi minuti Coppola sigla la rete del vantaggio.

Il Torino ci prova, ma non riesce ad opporsi alla forza delle giallorosse che prima del fischio finale confermamo la leggittimità del risultato siglando il 3 a 1.

Titolo di Campionesse meritatissimo per le giovani giallorosse, basta considerare qualche numero:

3 vittorie su su 3 nel girone

14 gol fatti e solo due subiti in tutto il campionato.

Semifinale vinta per 8 a 1 e finale per 3 a 1.

Complimenti alle ragazze ed a mister Amore ed il suo staff per il grande lavoro fatto. I risultati li hanno giustamente premiati!

Insieme ai tanti spettatori sugli spalti c’erano diverse personalità che hanno poi presenziato alla premiazione delle calciatrici avvenuta per mano del Segretario del Dipartimento Calcio Femminile Patrizia Cottini. Ecco i loro nomi: l’ex Vice Presidente Vasco Brogi, il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini, la Delegata Regionale Calcio Femminile Giulia Bettazzi e il Responsabile Regionale Calcio Femminile Luciana Pedio.

TABELLINI

TORINO FC-ROMA Calcio Femminile 1-3

Reti: Guarini 30° pt (Torino), Peri 1’ st (Roma), Coppola 4° st (Roma), Vergari 43° st (Roma)

Torino FC (4-4-2): Vaccarino; Bosio (Degani 19’ st), Caffaratto (Costa 36’st), Ughetto, Massa, Di Noia, Bazzocchi (Caruso 15’ st), Saito (Grieco 19’st), Medici (Scolamiero 19’ st), La Sala, Guarini. A disp. Solito, Fornara, Calautti, Cadario. All. Battaglino

Roma Calcio Femminile (1-4-3-3): Baroni; Bruciaferri, Coppola (Galetti 30’ st), Eletto (Bruschi 8’ st), De Cola (D’Antonio 30’ st), Farnesi, Gallo (Rinna 36’ st), Mileto, Peri, Vergari (Bertozzi 43’ st), Sabbatini. A disp. Vitaletti, Alibranti, Ciccone, Fabioli,. All. Amore

Albo d’oro Juniores: 2022-2023 Roma Calcio Femminile; 2021-2022 Pordenone; 2020-2021 e 2019-2020 non disputato per Covid; 2018-2019 Perugia; 2017-2018 Venezia; 2016-2017 Fiammamonza; 2015-2016 Ligorna; 2014-2015 Pro Hellas Monteforte; 2013-2014 Vicenza; 2012-2013 Roma Calcio Femminile; 2011-2012 Jesina