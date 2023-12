Juve-Roma: Mourinho ritrova Dybala, out Renato Sanches

Torna in campo la 18esima giornata di Seria A, l’ultima di questo 2023. Ad accendere gli animi sarà proprio il big match tanto atteso di Juventus-Roma in programma domani Sabato 30 dicembre 2023 alle ore 20:45, all’Allianz Stadium. I giallorossi ricordiamo sono in lotta per un posto in Champions League, con la squadra di Mou sesta a -3 dal quarto posto dopo la vittoria col Napoli, mentre i bianconeri secondi in lotta per lo scudetto.

Juventus-Roma, le ultime di formazione:

Mourinho recupera Paulo Dybala. L’argentino partirà con la squadra, decisivi i prossimi allenamenti per la sua eventuale titolarità. La Joya si è allenata al massimo per recuperare dall’infortunio e se supererà gli ultimi test Mou lo schiererà titolare insieme a Lukaku. Dalla panchina El Shaarawy, Belotti e Azmoun. In difesa ci saranno Mancini, Llorente e N’Dicka. Il reparto non sarà rinforzato da Bonucci, coltrasferimento bloccato dai Friedkin. In mezzo al campo spazio a Cristante, Paredes e Bove. Di nuovo dalla panchina capitan Pellegrini. Out Renato Sanches e Aouar. Sulle corsie esterne agirano Kristensen e Spinazzola. In porta il solito Rui Patricio.

Allegri non avrà a disposizione Alex Sandro per infortunio e Cambiaso squalificato, al suo posto c’è Weah. In attacco ci saranno Vlahovic e Chiesa. Fra i pali l’ex Szczesny.

Juventus-Roma, le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Juventus-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Juventus e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.