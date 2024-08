Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Domenica 1 settembre alle ore 20:45, la Roma affronterà la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A, in un match cruciale prima della sosta per le nazionali. I giallorossi, reduci da un pareggio contro il Cagliari e una sconfitta casalinga contro l’Empoli, sfidano la capolista con la speranza di ribaltare la loro sorte recente.

Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Le Fée, fermato da un infortunio, e avrà quindi scelte obbligate. In difesa, Celik, Mancini, N’Dicka e Angelino proteggeranno Svilar tra i pali, con il nuovo acquisto Saud Abdulhamid pronto a subentrare dalla panchina.

A centrocampo, Pellegrini e Paredes sono sicuri di una maglia da titolare, mentre Cristante sembra favorito su Baldanzi, nonostante la tensione con il tecnico durante la settimana.

In attacco, Dovbyk cercherà il suo primo gol con il supporto degli ex juventini Dybala e Soulé. Saelemaekers e Koné, gli ultimi arrivati, puntano a un posto in panchina.

Thiago Motta potrebbe sorprendere tutti con la sua formazione.

Vlahovic guiderà l’attacco, supportato da Yildiz e Mbangula, mentre Kalulu e David Luiz potrebbero trovare spazio rispettivamente in difesa e a centrocampo.

Juventus-Roma, le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All.: Thiago Motta

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Dovbyk, Soulé. All.: De Rossi

Juventus-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Juventus e Roma sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky.

