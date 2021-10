L’8 novembre il V Municipio V riparte

Noi ci siamo e, nell’interesse dell’intera Comunità del Municipio V, dall’8 novembre 2021 con l’insediamento del nuovo Consiglio municipale e la presentazione della nuova Giunta e del programma da parte del neo presidente Mauro Caliste, speriamo parta una stagione davvero nuova e che metta davvero Trasparenza e Partecipazione al centro di ogni attività portata avanti dagli eletti.

E che sia profondamente diversa dalla precedente poca partecipazione e una trasparenza a dir poco opinabile. Infatti in fretta e furia l’ex presidente Boccuzzi e i suoi si sono affrettati ad eliminare dalla pagina Youtube del Municipio tutte le registrazioni delle sedute di Commissioni e dei Consigli effettuate attraverso le videoconferenze online per tutto il periodo post Covid19, quasi a non voler lasciare traccia del non certo edificante passaggio.

Nella seduta dell’8 novembre, subito dopo la verifica di eventuali situazioni di incandidabilità e/o incompatibilità si passerà all’elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti vicari. Successivamente i vari gruppi completeranno l’assetto istituzionale con la nomina dei capogruppo, la composizione delle commissioni e l’elezione dei presidenti delle stesse.

Tra i compiti più difficili che attendono i nuovi eletti c’è senza dubbio quello di tentare il riavvicinamento alla politica della maggioranza del corpo elettorale, visto che il 3/4 ottobre ha votato solo il 48.83% dei romani aventi diritto per scendere al 40.68% al ballottaggio.

