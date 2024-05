La AS Roma annuncia Florent Ghisolfi come nuovo direttore Sportivo

La AS Roma ha ufficializzato l’ingresso di Florent Ghisolfi nel club capitolino con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

Il francese, noto per i suoi successi in Francia, ha già lasciato il segno nei club precedenti, come il Lens e il Nizza, contribuendo alla qualificazione delle squadre in competizioni europee di alto livello.

Il presidente del Nizza, Ghisolfi, si unisce alla AS Roma con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, determinata a qualificarsi per la Champions League.

Il suo arrivo segna un nuovo capitolo nell’ambizioso percorso del club capitolino, mentre i Friedkin affidano a lui la missione di guidare la squadra verso il successo nel mercato e sul campo, in attesa di scoprire il cammino europeo della Roma nella prossima stagione.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro. 📄 https://t.co/RYXMG9w4Bp pic.twitter.com/GMOnCjuo4R — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024

