La banda delle tre campanelle colpisce ancora: ma stavolta scatta il blitz

In apparenza sembrava un gioco da strada, una scenetta improvvisata tra risate, applausi e vincite facili. Ma dietro il fascino delle “tre campanelle” si nascondeva una truffa ben oliata, portata avanti da una vera e propria banda.

Dieci persone – sette uomini e tre donne, tutti tra i 19 e i 51 anni – sono finite nei guai dopo essere state sorprese in azione nel cuore turistico della Capitale.

I carabinieri li hanno pizzicati in flagranza in via delle Muratte, a due passi da Fontana di Trevi, mentre tentavano di raggirare ignari turisti con l’intramontabile trucco della pallina da indovinare. Un gioco d’azzardo di strada che molti credono innocuo, ma che in realtà si rivela una trappola perfettamente orchestrata.

La scena era studiata nei minimi dettagli: un “croupier” mescolava con abilità le campanelle su un tappetino, mentre altri complici si fingeva vincitori fortunati per attirare l’attenzione dei passanti.

In disparte, le vedette tenevano d’occhio ogni movimento, pronte a lanciare segnali in codice in caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Questa volta, però, il colpo di teatro è andato storto. I militari dell’Arma hanno interrotto lo show, sequestrando tappetini, campanelle, palline di spugna e ben 550 euro in contanti, ritenuti il bottino delle truffe del giorno.

Tutti i membri del gruppo – di nazionalità macedone e romena – sono stati denunciati e raggiunti da un ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona.A carico di ciascuno è anche scattata una sanzione amministrativa di 100 euro.

