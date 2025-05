La bandiera della Croce Rossa torna in Campidoglio

Il presidente della Croce Rossa di Roma, Francesco Pastorello, ha consegnato al sindaco Roberto Gualtieri la Bandiera della Croce Rossa, che, come ogni anno, sarà esposta in Campidoglio l’8 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

“La giornata di questo 2025 – ha detto Pastorello – è il momento per ribadire la nostra neutralità e il ruolo protettivo dell’emblema di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.” Il presidente ha poi presentato al sindaco il Bilancio sociale 2024, che sintetizza le attività svolte dai 36 Comitati della Croce Rossa attivi nell’Area Metropolitana di Roma Capitale, nei settori sociale, sanitario e delle emergenze.

“È una cerimonia significativa che mi permette di ringraziare i tanti volontari per il lavoro prezioso che svolgono sui territori, con professionalità e passione, per la salute delle persone e nelle aree di conflitto.

Ancora di più, in questo momento storico difficile, il vostro impegno è più che mai fondamentale. Un particolare ringraziamento anche per il prezioso supporto offerto in occasione dei funerali di Papa Francesco“, ha sottolineato Gualtieri.

