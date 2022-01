La Befana del 1994 al Giardino dei Demar

Questa mattina ho telefonato all’amica Cristina per gli auguri alla mamma Fernanda Dell’Acqua, a lei e alla sorella Jessica e naturalmente, senza piangerci addosso, abbiamo ricordato, con grande nostalgia i tanti appuntamenti festosi presso il Parco giochi, che, causa Covid, non si sono potuti svolgere in questi ultimi terribili anni, ancora più pesanti per chi come il Giardino dei Demar svolge attività ludiche.

Uno di questi appuntamenti era l’incontro festoso con la Befana di Tor Tre Teste che purtroppo non potrà aver luogo il 6 gennaio di quest’anno.

Dopo la telefonata, ho ripescato nel mio archivio questo post scritto nel novembre del 2018 in occasione del trentesimo anniversario del Parco giochi. Eccolo:

COSA RAPPRESENTA PER ME IL GIARDINO DEI DEMAR

Dal 1993 fino al 2018 ogni anno Il concorso di letterine e disegni “Cara Bafana” con offerta della calza a tutti i bambini

Dal 1993 fino al 2018 ogni anno Il Carnevale di Tor Tre Teste

Dal 1994 fino al 2018 la pasquetta nel parco con concorso di disegni, racconti e poesie

Dal 2001 fino al 2018 A sei zampe nel parco concorso per cani di razza e fantasia

Nel 2004-2005 addirittura la creazione di un teatro nel parco il Tenda Blu

e tanti tantissimi eventi culturali e di spettacoli circensi e vari. insieme alla lotta per tutelare e valorizzare il parco di Tor Tre Teste, sono i fatti che ho condiviso con Fernanda Dell’Acqua e la sua meravigliosa famiglia. Per questo e per esprimere la gratitudine mia, della mia famiglia, di tanti abitanti di Tor Tre Teste sto per andare a riabbracciare questa donna indistruttibile e dalle sette vite nel primo trentesimo anniversario della sua meravigliosa creatura: Il Giardino dei Demar.

Stavo per dimenticare un’altra cosa importante. Per diversi anni Il Giardino dei Demar ha ospitato i Poeti del Parco (in primis Vincenzo Scarpellino ed Achille Serrao e le loro letture pubbliche). A questo proposito ecco, in regalo a Fernanda e ai suoi cari, questa bella poesia di Laura Rainieri pubblicata nel libro “In altre stanze” (Edizioni Cofine, 2018). Eccola come regalo degli amici poeti che non la dimenticheranno mai:

IL GIARDINO DEI DEMAR

di Laura Rainieri

Nella largura – miratelo la sera

abbacinante chimera – il Giardino dei Demar

Lungo il viale gibboso di

pini marittimi

e i disfatti refusi

del nobile acquedotto Alessandrino

le luci mordono la notte

La vita cresce fanciulla

si anima la ruota della giostra

(aprono cerniere le bianche tende

– beduini che aggirano la luna –

brulichio di luminarie banderuole a festa)

Un parco della California

E siamo persi

nella speranza di un Giardino dei Demar

un nulla in una radura…

Attorno s’impenna Tor Tre Teste (sepolcrale: di nome)

lambisce curve di case-cemento

in un’idea di piazza

addolcisce la durezza di periferia

dove si recita a soggetto.

La Befana del 1994 al Giardino dei Demar

Rovistando nell’archivio ho pescato questo articolo datato gennaio 1994, Che meraviglia, c’erano pure i Re Magi donne, e che tenerezza quel gruppo folto di bambini in festa!

Si riconosceranno?