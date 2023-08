La Boschetti Alberti è quasi pronta

Il quadrante attorno a piazza Sacco a Pietralata (Monte del Pecoraro) sta vivendo una profonda opera di restyling con i lavori iniziati in questi giorni e anche la scuola d’infanzia Boschetti Alberti ne è stata coinvolta e direttamente il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti ha dato la notizia che in questi giorni si sta ultimando la copertura della pavimentazione.

“Abbiamo cambiato tutti gli infissi – dichiara Umberti il 20 agosto 2023 – che non erano mai stati sostituiti da quando la scuola è nata (molti decenni fa – ndr), verranno dipinte tutte le pareti interne, dando nuovo colore alle classi.

Stiamo rimettendo in sesto passo dopo passo il nostro patrimonio scolastico per troppo tempo abbandonato.

Ringrazio l’Assessora alla Scuola Annarita Leobruni per il grande lavoro che sta svolgendo sugli edifici scolastici del Municipio… settembre sarà il mese di diverse inaugurazioni.

Il rifacimento della scuola si inserisce in una rivalutazione globale di Piazza Sacco con la realizzazione dell’area pedonale e lo spostamento del capolinea davanti la metro di Pietralata”.