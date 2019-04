La campagna “Vai a tempo”

Sarà anche vero, come affermava Oscar Wilde, che la puntualità è il ladro del tempo, però quest’ultimo è fin troppo importante per essere al passo con la modernità e la formazione universitaria. Non è un caso che l’Università “Niccolò Cusano” stia puntando proprio su questo concetto, la campagna dell’ateneo romano si chiama proprio “Vai a tempo!” e si caratterizza per le scelte innovative, non solo dal punto di vista della presentazione.

Si tratta di un vero e proprio show musicale in cui protagonisti assoluti sono dei ballerini che, davanti alle scuole subito dopo la fine delle lezioni, escono da un furgone dei vigili del fuoco brandizzato con i colori e i brand dell’università. L’esibizione è soltanto un “antipasto”, visto che al termine della performance gli studenti ricevono materiali informativi come depliant e merchandising utile, come magliette e shopper.

Una formazione al passo coi tempi

L’obiettivo è quello di dare il giusto valore e assecondare le passioni dei futuri studenti universitari. La formazione di UniCusano è flessibile come poche, oltre che fresca e intrigante. Ogni lezione, infatti, è stata pensata per essere in linea con i tempi che viviamo, proponendo un percorso di studi innovativo. Ogni ragazzo viene assecondato prendendo spunto dalle suepassioni e dalle capacità.

I volantini dello show musicale verranno consegnati in cento istituti delle superiori, in modo che i giovani conoscano fin da subito il miglior piano in assoluto. Sono tantissimi i corsi gratuiti a cui si può accedere, ad esempio quello che permette di potenziare le capacità di attirare follower su Instagram, quello per imparare ogni particolarità della fotografia, quello di video editing e molto altro ancora.

UniCusano non può essere definito un semplice ateneo, le sue caratteristiche sono davvero interessanti.

Il campus di UniCusano

Questo ateneo si trova a Roma e il campus è multifunzionale, un vero e proprio sogno a occhi aperti.

Negli oltre 54mila metri quadrati è possibile fare di tutto, senza dimenticare i sei ettari di parco. Lo studio avviene in aule moderne e ampie, per non parlare della specializzazione in appositi laboratori, le biblioteche ben rifornite, gli ambienti multimediali, il servizio mensa e addirittura una palestra.

Le lezioni sono sia online che in aula, proprio per soddisfare ogni esigenza dello studente. L’ateneo sta alzando i toni per farsi sentire, ora sta ai giovani che dovranno drizzare bene le orecchie e farsi trascinare dalle note giuste. Quale corso di laurea può essere preso ad esempio per capire la tipologia di istruzione a cui si va incontro?

I corsi e le lezioni

Identici nel piano di studi rispetto a quelli “in presenza”, i corsi di laurea online permettono di frequentare le lezioni via Internet, mediante l’efficace piattaforma di e-learning UniCusano attiva 24/24 h: oltre ad avere la possibilità di organizzare al meglio lo studio secondo le proprie esigenze personali e professionali, gli iscritti possono godere della presenza di tutor e docenti esperti per ciascuna materia.

Il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche è una delle proposte di maggior interesse: i curricula sono due, vale a dire quello “Socio-Giuridico” e quello “Psico- Educativo”, sempre con l’intento di qualificare e valorizzare professionisti di alto profilo, nelle realtà che richiedono approfondite conoscenze e peculiari sinergiche competenze nell’ambito delle scienze pedagogiche, sociali, psicologiche e giuridiche.

Non resta che rimanere a tempo e seguire il ritmo coinvolgente di UniCusano.

L. C.