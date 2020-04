Da Emiliano Germani amministratore del profilo Facebook Centocelle e Dintorni accogliamo e giriamo l’invito a tutti i nostri lettori perché usino prudenza re buon senso soprattutto in questi giorni.

“La circolare di ieri NON autorizza a far giocare i bambini in strada o passeggiare famiglie intere come se fosse finito tutto.

Siate tutti responsabili. Non fate scorrazzare i bambini insieme: se si contagiano a loro probabilmente non succede nulla, ma lo passano a voi e ai nonni e si rischiano MORTI.

Stare in casa è un sacrificio duro per chi ha figli: ma se non fermiamo il virus i negozi non riapriranno e morirà tutto il quartiere

E ricordate: la circolare di ieri significa che se arriva la polizia e becca famiglie intere a piazza dei Mirti o piazza dei Gerani con i ragazzini che giocano a pallone, può fare denunce e multe anche molto gravi. Per cui, segnalate se vedete assembramenti CHE RESTANO VIETATI e devono essere sanzionati gravemente.

1 GENITORE CON 1 BAMBINI POSSONO PASSEGGIARE SOTTO CASA PER QUALCHE MINUTO.

Se oggi scatta lo struscio di famiglia a via dei Castani, abbiamo buttato nel secchio un mese intero dentro casa.

Qui non si tratta di mettersi a scannarci tra di noi dicendo “non capisci che significa avere i bambini in casa”. Qui si tratta di capire che la situazione è GRAVE.”

Ed ecco in sintesi la circolare nel servizio dell’Agenzia Ansa.

È “da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti.

Tra le attività motorie ammesse resta quella di fare jogging. Lo afferma il Viminale precisando la circolare firmata da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno ed inviata oggi a tutti i prefetti per fornire “chiarimenti” sul divieto di assembramenti e spostamenti. Nella circolare è scritto che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”.

“Esercitare il diritto al sole e alla primavera”, così Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda, ha definito la nuova indicazione del ministero degli Interni che consente a un solo genitore di passeggiare con i figli, purché vicino casa.