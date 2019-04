La classe allo Spazio Diamante

A cura di Marco Cavalcoli e Katia Ippaso, con Franco Antonelli, Matteo Bergamo, Roberto Castello, Melania Maria Codella, Gemma Costa, Francesco Iorio, Mattia Lattanzi, Nicole Mastroianni, Maria Maurigi, Gabriele Raho, Simone Scarafoni, Ludovica Teglia. In scena al Teatro Spazio Diamante il 17 e 18 aprile, all’interno della rassegna “Classici del secolo futuro”, lo spettacolo “La classe” tratto dalla fiaba di Lewis Carroll “Alice nel paese delle meraviglie”, adattato da Marco Cavalcoli e Katia Ippaso. Protagonisti della riscrittura e dell’interpretazione dei testi gli allievi del Terzo anno della Stap Brancaccio, Accademia di recitazione, drammaturgia e regia, sostenuti dai loro insegnanti. Rassegna Classici del Secolo Futuro – Atti Unici – 3° Anno Accademia Stap

Una classe e un segreto da rivelare nell’ora delle favole: la notte. Alice ha un sogno da raccontare ai suoi compagni. Insieme si troveranno ad affrontare animali fantastici e bestie feroci, saranno lanciati in luoghi sconosciuti, cresceranno a dismisura e torneranno più piccoli delle formiche, parteciperanno a feste e processi; lì rideranno e avranno paura finché il sogno li travolgerà completamente prendendo il sopravvento sulla realtà.

Sottolinea il direttore artistico Lorenzo Gioielli in relazione al progetto: “È il terzo anno dei Classici del Secolo Futuro. Abbiamo creato questa rassegna perché di volta in volta interrogasse il tempo presente, con strumenti perfetti come i Classici. Strumenti, appunto, per creare nuovi testi e dar voce alle nuove generazioni, permettendogli di dialogare col pubblico giovane e meno giovane.

I “Classici del secolo futuro” restituiscono il nucleo pulsante e vivo del concetto stesso di “classico”. Si occupano della riscrittura e dell’interpretazione dei testi gli allievi del Terzo anno della Stap Brancaccio, Accademia di recitazione, drammaturgia e regia, provocati e sostenuti dagli insegnanti e dalle molte esperienze creative vissute nel triennio. Nel rispetto di un teatro sinceramente popolare, giovane. Emozionante”.( Lorenzo Gioielli)

INFO

17-18 Aprile 2019 ore 21

Spazio Diamante

Via Prenestina 230B tel: 066794753

info@spaziodiamante.it

promozioni@salaumberto.com

Biglietti: € 8,00 intero (online 8 euro + 1 euro di prevendita)

€ 6,00 ridotto

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino