La Coppa Italia dei Territori nella Capitale il 28 e 29 dicembre

Il meglio della pallavolo giovanile maschile si ritroverà a Roma, il 28 e 29 dicembre, per dare vita alla 6a edizione della Coppa Italia dei Territori, una kermesse rivolta ai C.Q.T. (Centri di Qualificazione Territoriale) e riservata agli atleti della categoria Under 14, nati nel 2008 e 2009. L’evento, in programma sui campi del Pala Scozzese e del Pallone Giordano Bruno, coinvolgerà 6 diversi territori: quello di Roma, città ospitante, di Milano, Verona, Bologna, Firenze e del Comitato Regionale dell’Abruzzo. Sei squadre, divise in due gironi da tre (Roma, Abruzzo e Firenze nel girone A, Milano, Bologna e Verona nel girone B), si affronteranno per conquistare i primi due posti che valgono l’accesso alle semifinali del mercoledì e alla finalissima che mette in palio il titolo di “campione dei territori”.

L’intera manifestazione si svolge nel pieno rispetto dei protocolli federali volti a contenere l’emergenza pandemica. Le gare si svolgeranno senza la presenza di pubblico (oltre le squadre, saranno ammessi negli impianti i soli staff e i componenti dell’organizzazione) e saranno trasmesse sui canali Facebook e YouTube della FIPAV Roma.

“Si tratta di un evento fortemente voluto dal nostro Comitato – ha dichiarato Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma – per rilanciare l’attività dei giovani e dei Centri di Qualificazione Territoriale in tutta Italia. Volevamo farlo tramite una manifestazione nazionale di altissimo livello che potesse mettere a confronto i migliori talenti pallavolistici Under 14 del Paese. Siamo onorati di poter organizzare la 6a edizione della Coppa Italia, sarà una manifestazione imperdibile”.

Il Comitato Territoriale guidato da Martinelli torna così a ospitare un grande evento di volley giovanile a due anni di distanza dalle finali scudetto disputate a Rieti e provincia. Durante la due giorni di gare, andrà in scena anche una manifestazione di sitting volley per avvicinare i giovani – tramite i campioni della disciplina – allo sport che consente l’inclusione tra atleti normodotati e diversamente abili.

IL PROGRAMMA

Martedì 28/12

CAMPO A – Pala Scozzese

ore 16.00: Roma-Abruzzo

ore 17.30: Firenze-Perdente gara 1

ore 19.00: Vincente gara 1-Firenze

CAMPO B – Pallone G. Bruno

ore 16.00: Milano-Bologna

ore 17.30: Verona-Perdente gara 1

ore 19.00: Vincente gara 1-Verona

Mercoledì 29/12

CAMPO A – Pala Scozzese

ore 9.00: Semifinale 1a gir. A – 2a gir. B

ore 10.30: finale 5-6 posto

ore 15.00: finale 1-2 posto

CAMPO B – Pallone G. Bruno

ore 9.00: Semifinale 1a gir. B – 2a gir. A

ore 10.30: finale 3-4 posto