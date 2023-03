La Corona verde di Roma Est: verso la chiusura del Masterplan partecipato

Come nasce la Corona verde e con quali obiettivi

La “Corona verde di Roma Est” rappresenta un sistema ambientale che se opportunamente “deframmentato” – attraverso la connessione di infrastrutture verdi e grigie – porterebbe enormi benefici per l’intero quadrante della città, per tanti versi il più problematico, dal punto di vista ambientale e socio-economico.

Il PRG vigente, l’aveva già descritta, articolata e integrata negli elaborati prescrittivi, ma senza garantire né le destinazioni né gli strumenti necessari per la sua effettiva tutela e attuazione. Uno dei principali ostacoli era la mastodontica zavorra di previsioni edificatorie ereditate dal precedente PRG che, nel quadro di finanziarizzazione progressiva delle città e nonostante la flessione demografica, poi sfociata in stagnazione e contrazione, si erano nel frattempo convertite in astratti diritti edificatori “acquisiti”.

Conseguentemente, nel quadrante Est della città si è combattuta una strisciante e interminabile guerra – a colpi di varianti, vincoli, ricorsi, mobilitazioni –, tra gli interessi della rendita urbana e dei costruttori da un lato e l’attivismo di comitati e movimenti che hanno costantemente cercato di preservare le aree scampate alla cementificazione del settore più intensamente urbanizzato della città. Il risultato di queste spinte e controspinte, il più delle volte, è stato lo stallo, l’abbandono, il divenire caotico tra piccoli e grandi abusi. L’attore pubblico in questi processi è stato una banderuola che si è rivolta ora agli interessi privati ora a quelli collettivi, spesso con profondi conflitti al suo interno, ma senza una visione e una intenzionalità strategica che ponesse effettivamente il patrimonio territoriale e i valori ambientali al centro delle trasformazioni.

Il percorso della Corona verde vorrebbe invertire questa tendenza sperimentando un nuovo modello innovativo di pianificazione e governo territoriale. Esso è collegato a “Mentelocale”, progetto di ricerca-azione che, con il coordinamento scientifico di Carlo Cellamare, il LabSU (Laboratorio di Studi Urbani – Territori dell’Abitare) ha condotto in collaborazione con la Fondazione Paolo Bulgari e, in una prima fase (2020-2022), con la Libera Assemblea di Centocelle – la rete di cittadinanza attiva nata nel 2019 nel quartiere di Centocelle a seguito di una serie di gravi attentati incendiari contro spazi socio-culturali e commerciali. Il contesto di riferimento è quello della periferia orientale di Roma, caratterizzato dalla densità abitativa ed edilizia più elevata del territorio comunale, e al tempo stesso dai più elevati indici di inquinamento atmosferico per emissioni veicolari, da suoli pesantemente contaminati e dalle più alte temperature superficiali, un “arcipelago di calore” dovuto alla quantità di suolo impermeabilizzato, all’intenso traffico veicolare, alla scarsa copertura arborea. E tuttavia in questo stesso quadrante sussiste ancora un “arcipelago verde” di notevole entità e qualità, arricchito da diffuse ed eccezionali pre-esistenze archeologiche, ma poco o per nulla valorizzato, e anzi per lo più fortemente frammentato, degradato, inquinato e precluso alla fruizione dei quartieri.

La transizione digitale per la transizione ecologica

L’ipotesi di ricerca da cui prende le mosse il progetto è che processi di trasformazione incisivi, che siano capaci di ridisegnare sensibilmente la relazione tra città e natura, possono essere soltanto sviluppati in presenza di un diffuso e solido capitale sociale – che sia in grado di costruire visioni alternative e riorientare le politiche pubbliche e il modello di sviluppo.

Oggi esistono proprio sul quadrante Est progettualità molto ambiziose alla scala urbana – come dimostra questa immagine che integra Parco Lineare (Arancione), Ecomuseo Casilino (giallo) e Parco delle Ville Romane (rosso), disegnando di fatto i ¾ della Corona verde. .

E tuttavia, affinché queste reti e progettualità si impongano, occorre ridisegnare localmente il “nuovo spazio sociale” derivato dall’ibridazione di spazio fisico e spazio digitale – in quanto oggi il modello dominante di mediazione digitale non favorisce affatto le relazioni locali, contribuendo semmai a eroderle.

In quest’ottica, le tecnologie e in generale la transizione digitale diventano fattori decisivi per l’attuazione della transizione ecologica. Impatti positivi si possono avere se, oltre alle infrastrutture verdi, cioè le tecnologie applicate all’ambiente, si sviluppano adeguate infrastrutture relazionali, vale a dire le tecnologie civiche a supporto dell’innovazione sociale.

Per queste ragioni nell’ambito del progetto MenteLocale si è sperimentata una rudimentale piattaforma collaborativa costruita e configurata ad hoc (tramite servizi e software open e free) con l’obiettivo di potenziare la messa in rete, la condivisione di conoscenza e la collaborazione tra organizzazioni dal basso, grazie a funzioni abilitanti che non sono messe a disposizione dai servizi commerciali, ancorché gratuiti, reperibili sul Web. I principali tool integrati nel sistema sono:

DokuWiki dedicata (peer production di conoscenza strutturata);

(peer production di conoscenza strutturata); applicazione mobile (crowdmapping di conoscenza non strutturata);

(crowdmapping di conoscenza non strutturata); WebGis di confluenza (sintesi di conoscenza strutturata e non strutturata).

Grazie a questo sistema si è potuto costruire “dal basso” un masterplan della Corona verde attraverso un lungo processo partecipativo, ancora in corso, che si è dato come obiettivo la messa a sistema delle conoscenze e delle proposte espresse sulle aree verdi del quadrante dal territorio stesso, cioè da quella componente della società civile che gli anglosassoni definiscono “stewardship” – vale a dire le organizzazioni e comitati che si prendono cura dell’ambiente, che lo tutelano entrando spesso in conflitto con gli interessi speculativi e l’inerzia amministrativa, o che ne sollecitano la valorizzazione per accrescere i servizi ecosistemici, promuovere la biodiversità, migliorare la qualità dell’abitare, abilitare usi sostenibili delle risorse naturali. Dal punto di vista attuativo, il masterplan della Corona prevede un programma di interventi mirati alla deframmentazione e rigenerazione ambientale del complesso di aree verdi distribuite intorno al quadrilatero densamente urbanizzato del quartiere di Centocelle. Esso descrive infatti un sistema ambientale (ancora) possibile, lo rende visibile e appetibile, ma descrive anche un nuovo modello (ancora) possibile di pianificazione e governo urbano, fondato sui pilastri della partecipazione e dell’ambiente, e su una visione alternativa della relazione tra città e natura, nonché delle economie che possono sostenerla.

Due sottoambiti della Corona

Il percorso di MenteLocale si è svolto in due fasi. La prima durante la pandemia (2020-21) si è concentrata sulle aree a Sud e a Ovest della Corona, realizzando la mappatura e co-progettazione del Pratone di Torre Spaccata, Parco di Centocelle, Parco Somaini e Comprensorio Casilino. Una seconda fase post-pandemia (2022-23) ha riguardato le sezioni della Corona a Nord e a Est, includendo le aree del cosiddetto Parco Lineare (Serenissima – Campagna), Parco di Tor Tre Teste, Parco della Mistica e Casa Calda. Tra le due fasi si sono realizzate numerose iniziative pubbliche, tra cui quella dell’11 giugno 2022 in cui si è presentato alla Casa della Cultura il primo dossier sulla Corona verde in presenza di diversi rappresentanti istituzionali del Comune e dei municipi, ma si sono avviate anche molte altre attività collaterali: il laboratorio educativo con l’IC Largo Cocconi e il Borgo Ragazzi Don Bosco, che ha portato alla realizzazione di un piano di assetto di Parco Somaini realizzato da ragazzi delle scuole medie e all’iniziativa di sistemazione di una porzione del Parco in collaborazione con il Municipio V (Assessore all’Ambiente Edoardo Annucci) e il Servizio Giardini; l’avvio del progetto di Servizio civile ambientale coordinato dal Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Municipio V in parntership con il LabSU e la Fondazione Paolo Bulgari, che prevede il supporto dei ragazzi volontari al percorso della Corona verde; le interlocuzioni con le istituzioni per studiare e promuovere iter attuativi (ad esempio tramite la Memoria di Giunta del Municipio V sulla Corona verde o l’audizione da parte della IV Commissione Capitolina – Ambiente) o ulteriori processi partecipativi che si concentrino su sotto-ambiti della Corona per produrre progettualità più avanzate armonizzandole con progetti già in fase di attuazione

Ma può essere interessante descrivere gli ultimi esiti del percorso, quelli riguardanti la seconda fase, visto che la prima fase è stata descritta nel primo dossier della Corona Verde. Occorre tenere presente che per entrambi i sotto-ambiti che prenderemo in esame è previsto un incontro di restituzione in cui i comitati e associazioni più attivamente coinvolti si confronteranno per produrre osservazioni e integrazioni alla bozza di masterplan.

SOTTOAMBITO EX SNIA – PARCO LINEARE – LONGONI

Il 20-11-2022, in occasione dell’ iniziativa del Comitato Parco LineaRe per la Festa dell’albero 2022 presso il Parco della Serenissima , si è svolta l’esplorazione dell’area della Serenissima che ha previsto un attraversamento dell’area archeologica con la guida dell’archeologa Stefania Favorito, e una sosta finale presso il Parco di via Montona adiacente alla Stazione Prenestina (opera di compensazione della TAV), dove il Comitato sta allestendo un vivaio forestale. Successivamente Antonio Citti di Federtrek ci ha guidato in una camminata lungo la A24 fino alla Cervelletta.

La mappatura del Parco Lineare ha messo in evidenza i notevoli problemi delle aree prese in esame, tra cui si possono indicare:

– La duplice cesura della A24 e della TAV, in pratica un recinto urbano che non è stato affatto attenuato dalle opere di mitigazione dell’alta velocità solo in parte realizzate (rispetto a quelle previste) da RFI – anche perché moltissime di queste opere non sono neanche state acquisite formalmente dal Comune in quanto non collaudate;

– La totale assenza di accessi e percorsi che favoriscano una connessione interna e una fruizione in sicurezza, anche parziale, delle principali aree, e in particolare le aree cosiddette di Serenissima e di Campagna.

– La mancata valorizzazione dell’ingente patrimonio archeologico emerso con le campagne di scavo nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’Alta velocità, e anzi il suo abbandono in una situazione priva di ogni sorveglianza, come nel caso del deposito a cielo aperto di reperti alle spalle della Stazione Prenestina;

– Il mancato collaudo, inaccessibilità e/o mancanza di manutenzione dei parchi lineari e delle piste ciclopedonali di compensazione della TAV, tra cui quello di via Tolmezzo, Stazione Serenissima, Stazione Tor Sapienza, via Luigi Montanarini, La Rustica;

– I diffusi usi impropri, tra discariche abusive, terreni contaminati, attività produttive incompatibili o non autorizzate.

Durante il laboratorio di coprogettazione, svoltosi il 5-12-22 presso lo spazio CentoIncroci (l’ex Pecora elettrica a via delle Palme 158) con il Comitato Parco LineaRE, finalizzato alla definizione delle proposte di intervento e delle progettualità sulle aree del Parco comprese nella Corona verde, si sono anzitutto valutate le criticità emerse nella mappatura, quindi si è proceduto a una prima valutazione del del progetto di fattibilità tecnico economica del Comune di Roma [1] che è già a bilancio e, pare, in fase di avvio [2]: nell’estate 2023, come anche si afferma nel Piano di investimenti (e annessa mappa interattiva ) del Dipartimento Ambiente.

Dagli elaborati che al momento è possibile valutare, il progetto non sembra avere i requisiti per riuscire a operare una opportuna valorizzazione delle ingenti preesistenze archeologiche (necropoli e tracciato dell’antica via Collatina), e una efficace riconnessione dell’area ai quartieri limitrofi.

Dal punto progettuale si sono sviluppati i seguenti spunti.

Le connessioni sia ecologiche sia funzionali tra le aree interne al Parco Lineare, con un percorso ciclopedonale che cerca di collegare longitudinalmente le aree in un tracciato che superi le cesure di Viale della Serenissima, Via delle Grotte di Gregna, Viale Palmiro Togliatti, via di Tor Cervara e circostante area industriale. Di fatto il percorso dovrebbe connettere senza soluzione di continuità i quartieri Casal Bertone (con le aree verdi non acquisite di Via Ettore Fieramosca) e Rustica.

Le connessioni con i quartieri e le aree verdi circostanti, soprattutto per deframmentare le aree verdi limitrofe, oltre le cesure della Tav e dell’A24, tra cui soprattutto la fascia di aree comprese tra ferrovia e Prenestina (Ex Snia, parco Pasolini, parco di via Tolmezzo, Villa Gordiani), nonché la fascia verde che corre quasi ininterrottamente da via Galla Placidia fino al Parco della Cervelletta e Riserva dell’Aniene a nord della A24. Le connessioni verticali funzionali, soprattutto relative a tracciati di mobilità dolce e percorsi ciclopedonali, lungo 3 assi principali: il primo di riconnessione dell’asse verde nord-sud che va dal Parco di Pietralata al Parco di Centocelle passando per Parco Tiburtino, Serenissima, Ex Snia, Comprensorio Casilino – Somaini, Villa De Sanctis; il secondo di connessione tra Cervelletta, Salviati, Parco De Chirico, Parco di Tor Tre Teste; una terza di connessione, già in gran parte esistente, tra Tor Sapienza e Mistica seguendo via Longoni. In questa ottica di riconnessione duplice, ecologica e urbanistica, diventa fondamentale la battaglia per estendere il Monumento naturale del Lago Bullicante all’area dell’ex Snia Viscosa, e integrare entrambi al Parco delle Energie e alla Serenissima.

Chiaramente l’istituzione del Parco Lineare, per il quale su impulso del Comitato Parco LineaRE sono state approvate le “Linee di indirizzo per il progetto del Parco Lineare Roma Est” dall’Assemblea capitolina con Delibera n. 6, 17 gennaio 2023 , favorisce un approccio di area vasta che tiene in considerazione la necessità di assumere come obiettivo la realizzazione di una complessiva rete ecologica per il quadrante più problematico della città. In funzione di questo obiettivo il laboratorio ha cercato di definire anche una zonizzazione che modulasse gli interventi in funzione degli usi del suolo attuali o potenziali delle singole aree. In particolare si sono messi in evidenza elementi ad elevata naturalità, come l’area umida nel settore orientale del futuro Parco, o componenti di connessione ecologica fondamentali come il fosso di Tor Sapienza, che andrebbe opportunamente ripristinato e valorizzato, o ancora aree produttive da riordinare e rendere attraversabili come quella degli orti urbani a ridosso della Togliatti.

Si è infine attribuito grande rilievo agli ambiti di possibile trasformazione relativa ad aree o immobili abbandonati o sottoutilizzati, tra cui soltanto lungo l’asse della Prenestina l’ex Snia Viscosa, la Stazione Prenestina, l’Autorimessa Atac, la ex Fiorucci Metropoliz, la Caserma Cerimant, la ex Marchetti, l’ex Centro Commerciale Raffaello.

Risulta perciò fondamentale una maggiore trasparenza relativa al progetto per l’attuazione del Parco Serenissima e una apertura alla partecipazione dei cittadini che da decenni si battono per la valorizzazione di queste aree.

SOTTOAMBITO ALESSANDRINO – PARCO DI TOR TRE TESTE – MISTICA

L’esplorazione delle aree si è svolta il 4-02-2023, con un percorso da Piazza San Felice da Cantalice lungo l’Acquedotto Alessandrino (presenti i comitati, i rappresentati istituzionali del Municipio V, il CEA e i ragazzi del Servizio civile ambientale): si è attraversato il Parco di Tor Tre Teste , con una sosta a piazza Olcese, per poi procedere presso i casali e la Torre di Casa Calda e da qui alla Mistica (Agricoltura Capodarco). Dopo la pausa pranzo si è attraversata la Mistica in direzione sud-est, procedendo dal laghetto all’acquedotto per poi risalire verso i casali di Federici e il cavalcavia inutilizzato sul GRA. Nel tragitto si è sempre fatto ricorso all’applicazione per cellulare per svolgere una mappatura sistematica delle aree segnalando con fotografie e descrizioni testuali le criticità e i valori riscontrati.

Il 10-02-2023 si è svolto il Laboratorio di co-progettazione presso la parrocchia di San Tommaso D’Aquino. Erano presenti, oltre a diversi esponenti del Comitato Tor Tre Teste Attiva, il CEA, il Centro Lepetit e altri cittadini, nonché il presidente del V Mun. Mauro Caliste, l’assessore all’urbanistica Sergio Scalia e la consigliera e delegata alla via Francigena del Sud Olga Di Cagno. Il laboratorio si è articolato in due fasi: nella prima si è compiuta una ricognizione delle criticità emerse dalla mappatura e delle previsioni edificatorie ancora sussistenti nelle aree considerate; nella seconda si sono valutati e discussi progetti passati e mai realizzati, progetti in essere e possibili proposte.

Per quanto riguarda le maggiori criticità riscontrate e i rischi di edificazione ancora incombenti sulle aree si può elencare quanto segue.

– La mancata valorizzazione della cosiddetta “Passeggiata alessandrina”, solo parzialmente coincidente con la via Francigena del Sud. Entrambi questi progetti sono da lungo tempo sollecitati dagli abitanti e non sono mai stati avviati (solo parzialmente è stato riqualificato un tratto dell’acquedotto all’altezza dell’innesto al Parco di Tor Tre Teste);

– Collegato al precedente vi è da registrare una mancata connessione e in parte una carente accessibilità delle aree in questione, nonostante si tratti di aree prevalentemente pubbliche e nonostante l’evidente potenziale di un sistema complessivo di aree verdi di grande pregio in una progressione dall’urbano al naturale che va dal Parco urbano di Tor Tre Teste, al Parco agricolo-paesistico-archeologico della Mistica, alla piena naturalità delle aree verdi oltre raccordo – il tutto tenuto insieme dagli straordinari elementi patrimoniali di continuità dell’acquedotto alessandrino e del fosso di Tor Tre Teste.

– Il Parco di Tor Tre Teste ha un potenziale straordinario non sfruttato, in quanto non opportunamente valorizzato come area di connessione tra quartieri e per quanto riguarda la sua funzione di Parco urbano attrezzato; poche zone ai suoi margini sono fruite intensamente dagli abitanti e vi sono attrezzature che andrebbero riqualificate o completate, tra cui la pista di atletica da ristrutturare, l’arena teatrale che andrebbe attrezzata per favorire lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, i percorsi ciclopedonali, incompleti o privi di continuità, la palestra all’aperto da potenziare, la sistemazione degli accessi e dei fronti stradali;

– Nel cuore del Parco, a ridosso dell’acquedotto nella zona Sud, insiste tutt’ora il rischio di edificazione collegato alla Compensazione ATO I2, possibilità che deturperebbe completamente il Parco dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, andando a generare un consumo di suolo non necessario vista la grande presenza di immobili abbandonati, anche nel quartiere di Tor Tre Teste, e la scarsità di domanda abitativa commerciale.

– Nel quartiere di Tor Tre Teste Sud, vi sono diverse problematiche ma l’esigenza principale è legata alla totale assenza di piazze e spazi pubblici di aggregazione, e in particolare della mancata sistemazione della piazza Olcese e dell’annesso “multipiano”, mai completato e rifunzionalizzato dopo l’abbandono dell’iniziale progetto (PUP), nonché alla totale inerzia relativamente alla mancata valorizzazione del patrimonio straordinario rappresentato dalla Chiesa del millennio di Richard Meier.

– Sull’area di Casa Calda si registra una situazione di stallo dopo l’indecorosa retrocessione all’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.) dell’area dei casali e della Torre di Casa Calda, dove il Comune non ha mai completato la riqualificazione dei casali e la valorizzazione della Torre medievale, e dove invece da molto tempo si sviluppano le attività e progetti della cooperativa Assalto al Cielo, che sta investendo risorse proprie in lavori di manutenzione straordinaria. Pare ci siano trattative in corso da parte del Comune e del Municipio per ottenere nuovamente la proprietà delle aree in cambio della possibilità di realizzare una edificazione nell’area di proprietà APSA a ridosso di via di Tor Tre Teste (pare per un pensionato per pellegrini o una RSA). Anche in questo caso, oltre ai problemi di abbandono, vi è l’impossibilità di fruire di un ambito di straordinario valore paesistico, anche per le viste aperte verso la Mistica e i monti Prenestini.

– Il quadro della Mistica è altrettanto desolante. Vi è una complessiva mancata attuazione di gran parte delle prescrizioni dell’ Accordo di programma del 2006 , , che prevedeva la cessione delle aree da parte dei proprietari privati – in cambio della realizzazione del centro commerciale Gran Roma – per la realizzazione di un Parco pubblico di 75 ettari con tre vocazioni: archeologica, agricola e sociale. In particolare sono stati assegnati ma senza mai perfezionare la concessione, solo 33 ettari, i quali ancora sono gestiti con i manufatti annessi dalle organizzazioni assegnatarie, tra cui la Nazionale attori e cantanti, che ha allestito il Parco Tutti insieme, e la onlus di Capitano Ultimo, che svolge attività sportive, sociali e commerciali (pizzeria) in due dei 4 casali dell’area. A queste organizzazioni si aggiunge Agricoltura Capodarco, che ha avuto in subconcessione una porzione di terreni e un casaletto svolgendo attività di produzione e distribuzione, e un’ulteriore società che gestisce un ristorante senza titolo. In generale le singole iniziative hanno anche aspetti lodevoli, ma sono del tutto prive di raccordo tra loro e soprattutto frammentano l’area pubblica senza garantire una fruizione e accessibilità complessiva. Inoltre nel 2011 l’ACEA ha realizzato un disastroso impianto fotovoltaico su 13 gigantesche serre costruite con pilastrini di cemento che deturpano il paesaggio e pare risultino inservibili dal punto di vista della produzione per importanti errori costruttivi. Infine non è mai stata acquisita (pare), o comunque resa accessibile dal Comune l’area più consistente (42 ettari) e di maggior pregio paesistico, che è nelle effettive disponibilità di un pastore che senza alcun titolo impedisce l’accesso a chiunque e occupa senza titolo due casali dell’area già acquisita dal Comune. Inoltre non è mai stato reso agibile il passaggio ciclo-pedonale sul cavalcavia del GRA (alle spalle dei casali della Mistica di proprietà Federici) verso le aree naturali oltre raccordo, come previsto dall’accordo di programma, cavalcavia che attualmente risulta chiuso da un autodemolitore oltre raccordo che occupa tutta l’area circostante. Infine ancora incombono i rischi di edificazione della 167 prevista su una porzione privata della Mistica adiacente all’area pubblica sul lato a ridosso di via di Tor Tre Teste.

Dal punto di vista progettuale si sono immaginati due scenari strategici, uno di breve e uno di medio-lungo periodo. Quello di medio-lungo periodo si divide in 5 ambiti attuativi più 1 programma integrato territoriale.

Ambito Alessandrino: realizzazione della Passeggiata alessandrina – via Francigena del Sud con lo snodo fondamentale della piazza dell’Acquedotto alessandrino, che andrebbe riqualificata insieme alle aree verdi e preesistenze (torre medievale) lungo via degli Olmi e dotata di servizi sfruttando un manufatto (attualmente in via di accatastamento da deposito a funzioni ricreative e culturali) utilizzato in passato senza le debite autorizzazioni esclusivamente per somministrazione. Potrebbe diventare un punto di orientamento, noleggio biciclette e ristoro. La passeggiata, oltre a valorizzare l’acquedotto con una connessione simbolica di tutte le aree, rappresenterebbe una connessione funzionale con il cuore di Centocelle vecchia (Piazza di San Felice) e dunque anche con il Parco di Centocelle, soprattutto se venisse recuperato il progetto del 2004 di realizzare un ponte ciclopedonale da Centocelle Vecchia (dietro Piazza di San Felice) al Parco, altezza Osteria antica.

Ambito Parco urbano di Tor Tre Teste: scongiurare la compensazione, migliorare gli accessi e i percorsi, riqualificare le attrezzature sportive e ricreative. Supportare il CREA nella ulteriore valorizzazione dei percorsi didattici interni al parco, botanici e faunistici.

Ambito quartiere Tor Tre Teste. Come hanno specificato presidente e assessore all’Urbanistica sono già stati messi a bilancio 800 mila euro per la sistemazione di piazza Olcese, ma il progetto dovrebbe essere condiviso dagli abitanti e soprattutto dovrebbe prevedere la parziale pedonalizzazione della strada che costeggia la piazza valorizzando la connessione pedonale con la scuola, la biblioteca Rodari, il retrostante Parco nella zona del Laghetto e la Chiesa del Meier. Inoltre i rappresentanti istituzionali hanno dichiarato che stanno trattando con il Comune per ottenere fondi del Giubileo per la completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione del “multipiano”. In generale la valorizzazione dell’asse piazza Olcese – Chiesa del Meier, con la dotazione di servizi rivolti sia al quartiere sia funzionali a possibili flussi esterni usufruendo dei molti locali commerciali inutilizzati di proprietà INPS limitrofi alla piazza su via Tovaglieri, se venisse pienamente integrato con la passeggiata alessandrina e via Francigena, rappresenterebbe una vera centralità urbana di grande attrattiva.

Ambito Casa Calda. Necessaria la retrocessione dell’area dei casali e della Torre e il contenimento delle edificazioni richieste dall’APSA, cercando di valutare se non siano possibili permute che scongiurino il consumo ulteriore di suolo e possibili deturpazioni in un ambito di grande pregio paesistico. L’area pubblica va resa accessibile e connessa con il Parco di Tor Tre Teste tramite un percorso verde ottenendo una servitù di passaggio sui terreni privati, e va messo a punto un progetto di riqualificazione dei casali e valorizzazione della Torre concordando con gli attuali gestori (Assalto al cielo) un programma pluriennale di attività di interesse pubblico.

Ambito Mistica. Acquisire i 42 ettari ancora in custodia ai privati e definire percorsi e accessi per la completa fruizione dell’area nel quadro di un complessivo itinerario che contempli l’apertura dell’accesso da via Tor Tre Teste e un attraversamento in sicurezza su via Lanari e via Tor Tre Teste dal Parco di Tor Tre Teste. Sviluppare attraverso un percorso partecipativo (tavolo Municipio, Fondazione, Comitati) un progetto unitario di valorizzazione dell’intera area dal punto di vista delle concessioni e delle attività, che preveda l’utilizzo di tutti i casali e lo sviluppo di un progetto unitario su tutti i 75 ettari che possibilmente valorizzi e integri le attuali iniziative ed esperienze in corso. Chiedere all’ACEA una valutazione della funzionalità e degli impatti delle strutture produttive (serre) a supporto dell’impianto fotovoltaico, e nel caso procedere a una ristrutturazione, o demolizione e ricostruzione sulla base dei requisiti necessari e di un minore impatto ambientale. Ripristinare il collegamento del cavalcavia sul GRA predisponendo un percorso ciclopedonale lungo il fosso di Tor Tre Teste fino alla metro Giardinetti e al Castello di Torrenova con l’annessa area verde con i resti del cosiddetto Ninfeo di Beatrice Cenci. A questo proposito va valutata la situazione a sud-est della Mistica per garantire una connessione Casa Calda – Mistica, lungo via dei ruderi di Casa Calda e via degli scriccioli, prevedendo un ponte ciclopedonale sul fosso di Tor Tre Teste per la congiunzione con l’area pubblica e rendendo praticabile il sottopasso interpoderale che consentirebbe un ulteriore varco ciclopedonale lungo il fosso e oltre la cesura del GRA.

Programma integrato. Sarebbe opportuno elaborare e approvare un programma integrato dei diversi interventi che richiederebbe una cabina di regia per concertare tutti azioni e procedure che ottimizzino tempi e costi, soprattutto per unificare gli appalti relativi a infrastrutture e attrezzature nel complesso delle aree, come nel caso di accessi, ponti ciclopedonali, ciclabili, dotazioni per la fruizione delle aree verdi ecc.

Scenario a breve termine. Occorre accelerare tutti i progetti già finanziati raccordandoli in un programma unico, e in particolare l’intervento su piazza Olcese e sull’asse con la Chiesa del Meier come snodo di una iniziativa di valorizzazione incentrata sulla continuità fisica e simbolica dell’acquedotto Alessandrino.

Si potrebbe dunque procedere con le seguenti azioni in un cronoprogramma unitario:

– riqualificazione piazza Olcese e sua connessione con asse attrezzato con la Chiesa del Meier e con l’acquedotto all’altezza del laghetto;

– creazione di una segnaletica unitaria su tutto il patrimonio (naturalistico e archeologico) a partire da piazza San Felice, lungo l’acquedotto;

– interventi di manutenzione straordinaria lungo via degli Olmi e a piazza dell’Acquedotto Alessandrino;

– attivazione di servizi a piazza dell’Acquedotto, con noleggio bici e punto di orientamento e ristoro;

– creazione di un percorso che consenta di procedere fino all’accesso all’area pubblica della Mistica, con attraversamento in sicurezza di via Lanari, una servitù di passaggio lungo l’area sportiva di tiro con l’arco (pubblica), attraversamento in sicurezza di via di Tor Tre Teste, accesso alla Mistica di un’area inizialmente limitata alla zona adiacente all’acquedotto da aprire durante i weekend con assegnazione in custodia ai comitati locali.

[1] https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC575735

[2] https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=NDA0NQ==

Luca Brignone e Stefano Simoncini (LabSU – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università “La Sapienza”