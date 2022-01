La Corsa del Ricordo 2022 spostata al 25 settembre 2022:

Asi (Associazioni Sportive & Sociali Italiane), in pieno accordo con le autorità locali e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comunica il rinvio delle gare, a causa della perdurante emergenza sanitaria, previste nel capoluogo lombardo e nella Capitale i prossimi 6 e 13 febbraio,

La Corsa del Ricordo 2022 è stata spostata al 25 settembre 2022 e si correrà contemporaneamente a Roma, Milano e Trieste per una grande giornata di sport e di commemorazione storica

Dopo lunga riflessione e tanto rammarico, ed aver tentato fino all’ultimo di confermare le date di svolgimento della 1^ edizione di Milano e della 9^ edizione di Roma della Corsa del Ricordo, in programma rispettivamente i prossimi 6 e 13 febbraio nelle due domeniche vicine al ‘Giorno del Ricordo’, Asi (Associazioni Sportive & Sociali Italiane), società organizzatrice dell’evento, in pieno accordo le autorità locali e con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che patrocina la manifestazione, è stata costretta ad arrendersi all’attuale situazione e rinviare le due manifestazioni. La perdurante emergenza sanitaria, e la consapevolezza dei rischi di contagi al covid 19, hanno portato a questa dolorosa e inevitabile decisione.

Ma le due gare non saranno cancellate, tutt’altro. Asi può comunicare con orgoglio che la Corsa del Ricordo in questo 2022 avrà ancora maggiore rilevanza rispetto agli anni precedenti. Dando un segnale forte e superando brillantemente i problemi contingenti, gli organizzatori hanno trovato il modo per regalare ai runners di tutta Italia una giornata davvero speciale, dedicata al podismo e alla commemorazione storica. Le tre prove di Milano, Roma e Trieste, tre città simbolo dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, si svolgeranno contemporaneamente il prossimo 25 settembre, in piena sicurezza, in un periodo in cui si spera la pandemia possa aver allentato definitivamente la sua morsa. Una formula nuova, dalla grande valenza sportiva, ma capace soprattutto di dare grande rilevanza mediatica al ricordo della tragedia degli eccidi nelle Foibe e di quanto avvenne negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, con tanti italiani costretti drammaticamente alla fuga dalle proprie case.

La dichiarazione del Presidente del IX Municipio di Roma Maria Di Salvo–

Teresa Maria Di Salvo Presidente IX municipio di Roma, quello attraversato dalla gara, ha voluto esprimere la propria vicinanza agli organizzatori e l’impegno dell’istituzione affinchè a settembre la 9^ Edizione romana della Corsa del Ricordo possa rappresentare al meglio i significati storici e culturali che racchiude.

“La scelta di posticipare la Corsa del Ricordo-ha detto Maria Di Salvo- prevista nel nostro territorio il 13 febbraio, in relazione alla emergenza sanitaria, è una scelta giusta, ma non per questo meno sofferta da parte degli organizzatori e dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia che ringrazio, perciò particolarmente, entrambi, per la sensibilità dimostrata.

Nel contempo la decisione di realizzare nello stesso giorno, il 25 settembre, la corsa a Milano, a Roma e a Trieste ha una grandissima efficacia nella comunicazione del significato storico della manifestazione.