La cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Nella capitale molti gli eventi culturali, gli incontri, le mostre e le attività per bambini e adulti. Eccone alcuni che si svolgeranno nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.

Municipio I . Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino al 4 agosto la mostra fotografica Women di Emanuela Caso, un omaggio alle donne, ai loro diritti mai ampiamente conquistati, alle speranze, alle sofferenze e alle intime gioie che trapelano dai loro sguardi. Un reportage condotto attraverso diversi Paesi del mondo per raccontare l’universo femminile da Occidente a Oriente.

Municipio II . Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), m artedì 30 luglio dalle 9.30 alle 11.30 letture ad alta voce e laboratori a tema per bambini da 4 a 7 anni di Troppo opposti di Max Dalton (ed. Il Castoro).

Municipio V . Alla Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22, l unedì 29 luglio alle 17 consueto appuntamento del Circolo dei lettori a cura di Anna Lisa Pulizzi, per approfondire le nostre e vostre esperienze di lettori! Durante l’incontro ci confronteremo sui titoli selezionati per il Premio Biblioteche di Roma. Info 0645460741/740 collinadellapace@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, fino all’11 agosto la mostra fotografica I miei occhi di Claudio Sisto. Si tratta di scatti molto differenti tra loro, di opere in bianco e nero e a colori, caratterizzate da uno sguardo avido e attento alla realtà.

Prosegue il cinema all’aperto al Centro Anziani De Magistris, via De Magistris 21, con la 17° edizione di Alphaville d’estate – Mini Arena Pigneto 2019. Ogni sera alle 21 nel cortile del centro anziani proiezioni cinematografiche introdotte ogni sera da esperti del settore, lunedì 29 L’estate Di Kikujiro, T. Kitano, Jap; martedì 30 Dedicato ai due Jean…Gabin e Renoir! (1904-2019)-(1979-2019) French Can Can, J.Renoir, FR,1955’; mercoledì 31 La Conversazione di F.F. Coppola; giovedì 1 agosto Brivido Caldo di L.Kasdan; venerdì 2 agosto After Blade (Runner)! quando la video-arte e l’architettura di Roma si fanno short film, Spectrum di F. Caldarelli, introduzione e sonorizzazione live a cura e con F.Caldarelli e M. Colucci, a seguire Il Ventre dell’architetto di P. Greenaway, GB, 1987; sabato 3 agosto Lanterne Rosse di Z. Yimou, Cina/HK/RC 1991. Prosegue, inoltre, l’iniziativa Concerti nella Metro C dopo gli appuntamenti di giugno e luglio alle fermata Pigneto e Malatesta, arriva la musica in metro venerdì 2 alla fermata Teano alle 16.30 con musiche di Cole Porter, Charles Mingus e Antônio Carlos Jobim, Daniela Troilo alla voce e Fabio De Vincenti alla chitarra.

Municipio VII. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, in via Libero Leonardi 153, il lunedì ed il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 ospita le attività della Ludoteca Diffusa a cura di @cooperativasocialealbatros1985o.n.l.u.s.

Municipio X. Ancora nell’ambito del bando del Municipio Ostiad’amare, dopo il ciclo di eventi Le belle Sere al Chiostro di Palazzo del Governatorato, è in programma da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto una rassegna dedicata alla donna nell’arte e nella cultura Tratti Femminili a cura di Elisa Palchetti. In particolare, lunedì 29 alle 20.30 l’opera teatrale 10 Donne ispirato all’opera di Marcela Serrano, scrittrice cilena; martedì 30 alle 19.00 presentazioni letterarie femminili e mostra d’arte; mercoledì 31 alle 20.30 concerto di musica lirica (soprano, tenore, pianoforte); giovedì 1 agosto alle 19.30 l’incontro La Donna nell’Arte. Da Artemisia Gentileschi a Sophia Loren; venerdì 2 alle 19.00 presentazioni letterarie femminili e mostra d’arte; sabato 3 alle 20.30 concerto Donne in Musica (voce, chitarra e flauto traverso); domenica 4 alle 20.30 concerto Le Regine della Canzone tra Roma e Napoli (voce e fisarmonica). Venerdì 2 alle 22.00, in piazza Cesario Console, per grandi e piccini a cura di Scienza Divertente l’ultimo venerdì di Spettacolare, questa Scienza! con lo spettacolo Allunaggio. Inoltre, sabato 3 agosto dalle 19 alle 23 al Borgo di Ostia Antica per la serie Il Borgo in Scena è in programma un sabato musicale il cui fulcro sarà il concerto della band Ciao Rino dedicato al grande cantautore Rino Gaetano (sab 3 agosto, ore 19-23, Borgo di Ostia Antica).