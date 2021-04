La depressione stradale in piazza delle Primule diventa una Saga

Municipio Roma V – Continua la Saga sulla depressione stradale in piazza delle Primule. Una depressione di diversi cm dell’asfalto su cui il Municipio è intervenuto una mezza dozzina di volte, le ultime due poco più di un mese fa e pochi giorni prima che la strada, insieme ad un tratto di via Tor de Schiavi, Panaroli, fosse riassaltata per conto di AceaAreti.

Durante la fresatura segnalavamo al Presidente della Commissione LL.PP. Belluzzo che la “toppa“ messa si era già abbassata di nuovo. Il tempestivo intervento da parte della UOT Municipale faceva intervenire ACEA Acqua che effettuava una Video Ispezione della rete fognaria in quel tratto.

Purtroppo i lavori di asfaltatura della strada, sospesi per alcuni giorni, riprendevano e venivano conclusi anche con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Oggi, incredibile ma vero, ecco il posizionamento della DD da parte del Comandante della Polizia Roma Capitale che avverte dell’inizio dei lavori per la riparazione del tratto di rete fognaria e e del divieto di sosta per il periodo dei lavori pena rimozione forzata delle auto.

Visti i ripetuti e inutili interventi siamo ormai entrati in quello che residenti e commercianti definiscono con rabbia ed amarezza… una saga!

IL VIDEO

https://www.facebook.com/ abitarearoma/videos/ 1516292618762425/