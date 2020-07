La Dream Team Roma conferma la collaborazione con Casalandia

Lo storico brand di articoli per la casa e il sodalizio confermano la loro proficua collaborazione anche in tempi di Covid.

PARTNER STORICO

La Dream Team Roma comunica di aver raggiunto l’accordo di partnership con Casalandia anche per la stagione in arrivo, con opzione sul 2021-22. Si tratta di un accordo che conferma il brand di articoli per la casa al fianco della società romana da ben nove anni.

Il marchio, sempre più in espansione sul territorio di Roma e provincia, sarà main sponsor di tutte le squadre del settore giovanile gialloblù e ovviamente, come avviene ormai da svariati anni, sarà il title sponsor della prima squadra, la Serie D fl.e.

Soddisfazione da parte di Fortunato Staropoli, CEO di Casalandia e di Luca Liguori, DG della Dream Team Roma, che afferma: “Si realizza sempre di più, così, l’obiettivo di creare la “squadra del quartiere” a partire dal cuore pulsante del nostro territorio, la sede storica di Casalandia di pza Crivelli, ma non solo. Insieme possiamo sostenere la voglia di ripartenza delle famiglie della nostra zona. L’impegno di Casalandia rappresenta un onore per noi e siamo certi che daremo al marchio la più alta visibilità, che è rappresentata dal “vestire” il nome e quindi abbracciare i valori di Casalandia”.