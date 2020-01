La Famiglia F., di Anna Foa alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Venerdì 10 gennaio 2020 – Ore: 17:00-19:00, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna si terrà la presentazione del libro La Famiglia F., di Anna Foa.

Un album di vecchie fotografie è il punto di partenza per Anna Foa per ricostruire la storia della sua famiglia e dell’Italia intera dagli anni che sconvolsero il mondo fino ad arrivare ai più recenti cambiamenti politici. Molti ricordi accantonati nella mente che rischiavano di andare perduti ritrovano una nuova collocazione e l’eternità tra le pagine di un libro che è testimonianza e diario insieme. Testimonianza delle brutture della guerra e delle difficoltà di una famiglia ebrea negli anni più duri della storia italiana e diario di una donna che racconta di questa sua famiglia senza mai definirla ebrea ma solo e semplicemente Famiglia F.. Da quella dei nonni di Anna fino a quella dei suoi figli, la storia comune si mischia con quella personale dei Foa e la connotazione intima del racconto lo rende uno spioncino su uno spaccato autobiografico affascinate ed estremamente coinvolgente.

Anna Foa, storica e docente all’Università La Sapienza di Roma, ricostruisce meticolosamente luoghi e persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione personale e politica per restituire ad entrambi il giusto ruolo nella storia.

Marisa Giampietro, che presenta il testo, fa parte dell’Associazione Spazio Tempo per la Solidarietà, affiliata alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (LUA) che, da anni e in collaborazione con la Biblioteca Vaccheria Nardi e altri vari Istituti scolastici e organizzazioni, si impegna per la realizzazione del progetto formativo “Il paesaggio umano e la memoria”, per lo sviluppo della cultura e della pedagogia della memoria, per la promozione della lettura e della scrittura autobiografica, a cui il testo proposto può meritatamente ascriversi.

Vi ricordiamo che la bellissima mostra documentaria “Dal Bue Primigenio alla Biblioteca Vaccheria Nardi” realizzata in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina e il Museo di Casal de’ Pazzi, che mira a raccontare la storia della biblioteca e del territorio, è visitabile negli orari di apertura della Biblioteca fino a sabato 25 gennaio 2020.

