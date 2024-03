La Festa dei vent’anni dell’associazione onlus Planet Solidarietà – APS

Venerdì 22 marzo 2024, presso la Sala Capitolare del Senato si è svolta la cerimonia per il Ventennale dell’associazione onlus Planet Solidarietà – APS, fondata da Francesco Figliomeni e presieduta da Luisella Di Curzio.

In apertura in un video sono stati illustrati alcuni delle centinaia di progetti realizzati a Roma, in Italia e nel mondo grazie ai fondi del 5×1000.

Ancora in video sono stati proiettati i saluti e i ringraziamenti di Lorella Cuccarini e Annalisa Minetti che si sono complimentati con dirigenti e volontari dell’Associazione per il prestigioso traguardo raggiunto.

Ringraziamenti ed il sostegno del Governo, sono stati rivolti dal viceministro On. Maria Teresa Bellucci, dal Sen. Andrea De Priamo, e dalla vice presidente della regione Lazio On. Roberta Angelilli. Presenti anche i consiglieri del V Municipio Walter Pacifici, Marilena Noce e l’ex consigliere Alessandro Moriconi.

Numerose le testimonianze di dirigenti delle strutture sanitarie, sportive e culturali con le quali Planet Solidarietà ha collaborato. Molto apprezzata in particolare quelle di chi è venuto, per l’occasione da Milano e dalla Calabria, come nel caso dei vertici dell’Associazione Italiana Arbitri, dei tanti medici delle varie specializzazioni ed Ospedali, di molti docenti e dirigenti scolastici, ma anche dai tanti studenti e giovani che hanno condiviso il percorso dell’Associazione.

Un grazie a tutti i volontari ed ai dirigenti di Planet Solidarietà è stato rivolto anche dal direttore di Abitare A Vincenzo Luciani che esaltato in particolare l’impegno dell’Associazione in campo culturale soprattutto nelle periferie di Roma.

Aiutare a realizzare gli altri altri progetti di Planet Solidarietà – APS è facile e gratuito, donando il 5×1000.

Basta scrivere il codice fiscale 97325180582 dell’associazione nella dichiarazione dei redditi!

