La Festa della Repubblica del 2 giugno non è una festa militare, ma una festa del popolo

Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, c’è stata, dopo due anni di stop dovuto alla epidemia del Covid, la parata militare in Via dei Fori Imperiali, dal Colosseo a Piazza Venezia.

Pur essendo un pacifista e nonviolento, e quindi non condividendo affatto lo spirito della parata militare, mi ha fatto piacere vedere all’inizio della sfilata una folta delegazione di Sindaci (circa 300!) in rappresentanza degli oltre 8.000 Amministratori che guidano i nostri Comuni e subito dopo di loro un centinaio di medici ed infermieri, in rappresentanza delle due categorie sanitarie che hanno aiutato, anche a rischio della loro vita, i cittadini a curarsi durante l’epidemia e che continuano ad assicurare cure adeguate a chi ne ha bisogno, nonostante i drastici tagli che da oltre un decennio ha subito la nostra Sanità. Al riguardo, durante la pandemia era emersa la fragilità del nostro Sistema Sanitario e si era deciso di destinarvi, finalmente, più risorse. Speriamo, ora che in seguito alla guerra in Ucraina si è deciso di aumentare le spese militari fino a raggiungere il 2 % del PIL, che ci siano le risorse per migliorare il nostro Sistema Sanitario, insieme a quello Scolastico.

La cosa invece che mi ha colpito negativamente di più della parata è stato vedere molte donne inquadrate nei “reparti combattenti speciali” delle Forze Armate, impugnando armi micidiali e bardate con gli strumenti più sofisticati per il combattimento.

Il 2 giugno è la più importante “festa civile” del nostro Paese, che deve unire tutti e quindi non deve essere una “festa militare” (peraltro i militari hanno, oltre alla festa del proprio Corpo, anche la loro festa nazionale il 4 novembre, anniversario della “Vittoria” nella Grande Guerra”), ma una vera e propria “Festa del Popolo”, dato che la “sovranità appartiene al popolo” (come recita l’art. 1 della Costituzione), che pertanto deve essere il protagonista della Festa della Repubblica. Di conseguenza ritengo che la parata militare deve essere sostituita da una manifestazione civile, che si può continuare a svolgere in Via dei Fori Imperiali, con la partecipazione “anche” delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, però senza alcun armamento, neppure individuale, ma soprattutto dei rappresentanti di tutte le categorie di lavoratori (agricoltura, industria, servizi…), dei pensionati, degli studenti, delle Associazioni di Volontariato, delle ONG, che operano nella Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di sviluppo ed in quelli dove sono in corso conflitti armati per cercare di portare la Pace e di ristabilire la convivenza civile. Potrebbero sfilare anche i rappresentanti delle Associazioni degli Immigrati, che vivono e lavorano nel nostro Paese, contribuendo al nostro sviluppo economico e sociale.

Per dare un tocco di piacere alla Festa della Repubblica, potrebbero continuare a partecipare la Fanfara dei Bersaglieri e la Pattuglia Acrobatica Militare, che sono sempre molto apprezzate dal pubblico.

Infine, per dare un tocco di originalità alla Festa potrebbero esibirsi dei gruppi folkloristici, diversi ogni anno.

La Festa della Repubblica si potrebbe celebrare anche nei Capoluoghi di Provincia, con la partecipazione delle Associazioni professionali e culturali presenti nel territorio.

In questo modo potremmo celebrare “tutti insieme” la Festa della Repubblica, “fondata sul lavoro” e che “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, come recitano gli articoli 1 e 11 della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza al nazifascismo, approvata dall’Assemblea Costituente nel dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Mi auguro che questa “Festa del Popolo” non sia solo un “sogno”, ma una prospettiva concreta che si possa realizzare nel prossimo futuro.