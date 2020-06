La “Festa municipale del condominio”. Anche nel IV municipio?

Istituire anche nel IV municipio una nuova festa con il nome di “Festa del Condominio”?

Per primo, ad istituzionalizzarla è stato il I municipio che ha formalizzata quella che era solo una proposta con una risoluzione votata in Consiglio municipale.

La validità dell’atto è evidente dal momento che ha trovato il favore di tutto il Gruppo consiliare del Pd ed anche il sostegno delle opposizioni.

La data fissata, è il l 9 marzo di ogni anno

La Festa potrebbe pure coinvolgere il IV municipio e trascinare tutti gli altri municipi, fino ad assurgere ad una festa di tutta la città.

Lo scopo – come ha commentato la consigliera del I municipio Daniela Spinaci – “ è divulgare l’importanza umana e sociale della solidarietà condominiale e di vicinato, e per non mandare disperso un capitale umano ed affettivo che durante il lockdown è stato il fulcro per il superamento della quotidianità spesso trascorsa in solitudine ; si festeggerà il 9 marzo di ogni anno come data simbolica dell’inizio del lockdown in Italia. Con l’impegno a divulgare l’iniziativa in tutti i municipi sino a farla diventare festa cittadina. Un atto di movimento del pensiero in un momento ancora complicato. Voglio in particolar modo ringraziare tutte le colleghe e colleghi che hanno sostenuto la mia idea”.

Federico Carabetta