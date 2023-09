La Festa WWF della Natura, sabato 7 e domenica 8 ottobre

Nel corso del weekend saranno centinaia gli eventi in programma, grazie a una rete di decine di realtà che collaborano ad uno scopo comune: riscoprire il valore del capitale naturale proprio là dove decine di milioni di italiani ormai vivono, le città. Oltre il 55% della popolazione mondiale, infatti, vive in aree urbane e nei prossimi 30 anni si arriverà al 70%: ma a oggi nelle città italiane il verde attrezzato allo sport e al gioco rappresenta appena il 14% del verde urbano, un gap che va colmato attraverso una riqualificazione pianificata dei nostri spazi urbani.

Gli spazi verdi in città sono come polmoni che producono ossigeno anziché consumarlo, riducono le cappe di calore estremo e trattengono l’acqua in eccesso nei periodi di piogge intense. Ma la natura può anche favorire il recupero delle condizioni psico-fisiche dei meno fortunati, a partire dalle centinaia di piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici di tutta Italia: poter disporre di spazi verdi, adeguatamente progettati e integrati nei percorsi terapeutici, consente loro di immergersi in un contesto di profumi e colori, forme e movimento, in cui svolgere attività riabilitative, passare qualche momento con i propri cari in un contesto meno formale e ridonare spazio alla curiosità, grazie agli effetti benefici che la natura è in grado di portare al nostro organismo e alla nostra mente.

Una farfalla può quindi diventare metafora della metamorfosi e del passaggio dalla malattia alla guarigione, un’aiuola fiorita uno stimolo per fare qualche passo in più nel recuperare l’equilibrio motorio, il movimento delle fronde un diversivo rispetto al tempo monotono della degenza, mentre un carrello pieno di piante officinali e in bottiglia può allietare di profumi e colori anche chi non è ancora in grado di alzarsi dal letto. È questo il concetto del progetto Oasi in Ospedale, che Urban Nature vuole sostenere anche quest’anno. In oltre 1.700 piazze italiane, grazie a migliaia di volontari, nel weekend del 7 e 8 ottobre con una piccola ma significativa donazione è possibile contribuire al progetto, ricevendo una bellissima felce per allietare la nostra casa e migliorare la qualità dell’aria indoor.

Il messaggio è semplice: la “Natura si fa cura” poiché, come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza.

L’effetto positivo che offre la natura è già diventato realtà nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (RM) dove è stata allestita nel 2020 un’Aula Natura WWF: oltre al supporto educativo, nei bambini si sono riscontrati grandi benefici a livello ortopedico, cardiaco e psicologico, che l’associazione mira a rilanciare realizzando vere e proprie Oasi in Ospedale in altre strutture italiane.

Le felci, poi, sono piante particolarmente importanti per il nostro benessere in ambienti indoor per il loro ruolo nel trattenere diversi inquinanti presenti nell’aria, rappresentando quindi un beneficio anche per chi deciderà di supportare il progetto.

Il 7 e l’8 settembre si potrà partecipare alle decine di eventi organizzati da nord al sud del paese: Urban Nature è infatti una grande festa della natura in città, che vuole coinvolgere i cittadini nello scoprire il valore della natura. Visite guidate a piedi o in bicicletta, bioblitz, incontri per festeggiare e conoscere la natura della propria città, anche la più nascosta: la stessa che ci aiuta a depurare l’aria che respiriamo, a creare preziose zone d’ombra nelle giornate più calde, ad assorbire i gas serra e a contrastare allagamenti e frane, ma anche a rendere più belli e salutari gli spazi urbani.

L’iniziativa Urban Nature è realizzata in collaborazione con i Carabinieri forestali e ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici).

Tutte le iniziative a Roma e nella Città Metropolitana

WWF URBAN NATURE 2023

POSTAZIONE DEL WWF ROMA E AREA METROPOLITANA PRESSO “EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA” VIA FLAMINIA 82 – ROMA

PROGRAMMA:

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE

POSTAZIONE PRINCIPALE DEL WWF ROMA E AREA METROPOLITANA CON STAND PER RACCOLTA FONDI PER OSPEDALI PEDIATRICI CON OMAGGIO DI PIANTA DI FELCE PER LA CASA

Nel corso dell’iniziativa, proposta nell’area verde del museo, dalle 10:00 alle 18:00 e ad accesso gratuito, famiglie e bambini potranno approfondire come sviluppare azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana attraverso laboratori e attività a cura del personale di Explora, degli attivisti del WWF, degli operatori di ALPA, Associazione Laziale Produttori Apistici, (Associata UNAAPI)

DI SEGUITO IL PROGRAMMA:

SABATO 7 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00

-Postazione speciale WWF nel giardino del Museo per la promozione e la raccolta fondi destinati al progetto “Oasi in Ospedale”, attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso. La raccolta fondi permetterà di regalare Aule Nature alle strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano.

-Laboratorio creativo di disegno a cura del WWF Roma e Area Metropolitana a fruizione libera senza prenotazione

-Stand dedicato alla introduzione multisensoriale al mondo delle api adatto per adulti e bambini a cura della Associazione Laziale Produttori Apistici ALPA, associata UNAAPI con orario 11.00-16.00. Gli interessati potranno esplorare e studiare i diversi prodotti apistici quali la cera, la propoli etc. I tecnici apistici ALPA saranno a disposizione per rispondere alle curiosità relative al Superorganismo alveare e per supportare le conoscenze in merito al fondamentale ruolo di supporto svolto dalle api alla impollinazione. Durante la giornata verrà costantemente proposto “Un dolce percorso sensoriale” in cui assaggiatori iscritti all’Albo di esperti in analisi sensoriale del miele, accompagneranno i presenti alla scoperta di vari mieli monoflora, urbani e non. Si potrà così scoprire il metodo corretto con cui assaggiare un miele, le sue molteplici caratteristiche organolettiche, le proprietà e gli eventuali difetti presenti. Non sono previste prenotazioni per i laboratori, che avranno comunque durata ridotta, per permettere ad un numero maggiore di interessati di prenderne parte.

-Dalle ore 10.30 alle ore 11.30

La Società cooperativa sociale ISOINSIEME e scuola di musicoterapia presenta il laboratorio di musicoterapia tenuto da Silvia Ragni, psicoterapeuta e musicoterapeuta:”Vivere il suono per comunicare”.

Vivi con noi un’esperienza attiva di gruppo. Scoprirai che la comunicazione non verbale, fatta attraverso il suono degli strumenti che sceglierai, dà maggior chiarezza di sé stessi e degli altri. L’attività è per tutti, non bisogna essere musicisti ma aver voglia di mettersi in GIOCO e divertirsi.

Alle ore 11.00 e alle ore 15.30

–Due passeggiate per adulti e bambini nel Quartiere Flaminio lungo il Fiume con gli esperti del WWF Roma e Area Metropolitana

APPUNTAMENTO DELLA MATTINA: partenza alle ore 11.00 da Via Flaminia n.82 Museo Explora con durata di circa 90 minuti

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 20.00 di venerdì 7 ottobre.

APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO: partenza alle ore 15.30 da Via Flaminia n.82 Museo Explora con durata di circa 90 minuti

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 20.00 di venerdì 7 ottobre.

-Dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Annachiara disegnerà con colori naturali sul dorso delle mani o sulle guance dei bimbi api, farfalle, orsi e tanti altri soggetti da scegliere

DOMENICA 8 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00

-Postazione speciale WWF nel giardino del Museo per la promozione e la raccolta fondi destinati al progetto “Oasi in Ospedale”, attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso. La raccolta fondi permetterà di regalare Aule Nature alle strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano

-Laboratorio creativo di disegno a cura del WWF Roma e Area Metropolitana a fruizione libera senza prenotazione

Dalle ore 11.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00

-NO BATTERY – laboratorio a cura degli operatori di Explora si svolgerà domenica 8 dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30 a ciclo continuo. Senza necessità di prenotazione

Si può accendere un orologio con delle felci? E con i limoni? Sperimentiamo come creare energia dalla Natura

LE INIZIATIVE NEL COMUNE DI ROMA CAPITALE

E NELLA CITTA’ METROPOLITANA

NELL’AMBITO DELL’EVENTO WWF “URBAN NATURE 2023”

SABATO 7 OTTOBRE 2023

– Municipio Roma 3

SABATO 7 OTTOBRE 2023

Appuntamento ore 10.00 presso il Ponte Nomentano – Via Nomentana 414b – Coordinate per il ritrovo: https://g.co/kgs/VERv5v

In collaborazione con l’Associazione Insieme per l’Aniene

Percorso ad anello all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene La difficoltà è bassa, circa 3km per 2h di camminata. Il percorso è adatto a tutti e si consigliano scarpe comode e borraccia.

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18.00 di venerdì 6 ottobre

– Municipio Roma 7

SABATO 7 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ALLE ORE 9.30 AL PARCHETTO DI VIALE DEI ROMANISTI. INGRESSI: VIALE DEI ROMANISTI E VIA CORNELIO SISENNA.

“IL PRATONE DI TORRE SPACCATA SI MOSTRA”

In collaborazione con il Comitato Pratone di Torre Spaccata Parco

🔸 I racconti del Pratone: fotografie, passeggiate e storie.

🔸 Breve Passeggiata (Facilissima, per tutti): conosciamo gli alberi del parco dei Romanisti.

🔸 Ore 11.00: Passeggiata esplorativa nel futuro Parco delle Ville Romane: un percorso guidato dai ragazzi e dalle ragazze del comitato del Pratone attraverso racconti di flora e fauna, storia, aneddoti e archeologia. Durata circa 2 ore e 30. Minimo 10 persone. Percorso facile.

Si consigliano scarpe comode. Se lo possiedi, porta con te un binocolo 🙂. Gratuito.

🔸 Alle 15.30 IL PRATONE SI MOSTRA si sposterà nel piazzale antistante la Chiesa di San Bonaventura di Bagnoregio – via Marcio Rutilio angolo via Marco Calidio – dove ci sarà l’inaugurazione del nuovo campo di basket.

🔸 Fotografie e storie del Pratone.

Inoltre le fantastiche magliette del Comitato e il punto di raccolta WWF finalizzato alla promozione e raccolta fondi destinati al progetto “Aule Natura negli ospedali pediatrici”, attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso.

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it oppure a: comitato@pratonetorrespaccata.it entro le ore 18.00 di venerdì 6 ottobre – contatto telefonico Tel.: 368 965634

-Municipio Roma 11

SABATO 7 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 10.30 AL CHIOSCO BAR INGRESSO VIA SCARPERIA, ENTRANDO A SINISTRA

In collaborazione con MUNICIPIO ROMA XI e Associazione Una finestra laica sul territorio-APS

Passeggiata naturalistica al Parco Tevere Magliana durante la quale vari esperti nella materie presenteranno le diversità floreali presenti nella golena

Per questa attività è consigliata la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18.00 di venerdì 6 ottobre

– Municipio Roma 12

SABATO 7 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO A VIA DEL FORTE BRAVETTA 53 ORE 16

In collaborazione con Forum Ambientalista.

Visita storico-ambientale nella Valle dei Casali. Durata 2 ore. Difficoltà facile. Abbigliamento da trekking urbano

Per questa attività è consigliata la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18.00 di venerdì 6 ottobre

-COMUNE DI RIANO

SABATO 7 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 10.00 PRESSO FONTANA LARGA – VIA DEL QUARTO

Evento nato per incentivare e rafforzare il rapporto intenso tra cittadini e Natura, la

consapevolezza dell’impatto nefasto del cambiamento climatico ed imparare a vivere in città più

sane e sicure.

In collaborazione con Comune di Riano, Università Agraria, Pro Loco, Ente Regionale Parco di Veio

– Orto didattico (guida alla semina e alla coltivazione di ortaggi, verdure di stagione per uno

stile di vita sano a partire dalla tavola) a cura di Agrimarket Foglietta;

– Io riciclo (laboratorio sul corretto smaltimento dei rifiuti e sul riutilizzo intelligente) a cura

di Diodoro Ecologia;

– Pagine di Natura (letture di gruppo sui misteri della Natura) a cura di Monica Maggi;

– AnimaLibro (laboratorio di letture a tema green per l’infanzia (3-7 anni) per approcciare la

cultura della sostenibilità) a cura di Silvia Tomassetto;

– L’esperto racconta (la scoperta della fauna e flora locali) a cura delle guide ambientali del

Parco di Veio e della guardia forestale Andrea Attanasio.

Durante l’evento:

– mostra di quadri a cura di Catia Lelli e di Maria Pacetti;

– mostra fotografica a cura di Massimo Simeone;

– stand gastronomici di produttori locali;

– merenda a km 0;

– gadget per bambini offerti da WWF Roma e Area Metropolitana

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

– Municipio Roma 1

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Appuntamento a partire dalle ore 10 presso VILLA SCIARRA: il primo ingresso è in via Calandrelli, il secondo a Largo Giovanni Berchet

In collaborazione con Associazione Amici di Villa Sciarra

Saranno svolte fino al pomeriggio attività di pulizia, sistemazione di aiuole e aree verdi

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18.00 di sabato 7 ottobre

– Municipio Roma 2

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Appuntamento ore 10.00 in Via del Forte Antenne https://maps.app.goo.gl/cyUEXQ5CaWXeWSys9 – Raggiungibile da via di Ponte Salario

In collaborazione con Osservatorio Sherwood

Villa Ada: alla scoperta della Torretta del Roccolo e della foresta dei cedri

Lunghezza totale giro: circa 3 km

Il percorso è adatto a tutti anche se a tratti un poco scosceso. Si consigliano pertanto scarpe comode

Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18.00 di sabato 7 ottobre

– Municipi Roma 4 – Roma 5 – Roma 6

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 9.30 PRESSO STAZIONE SERENISSIMA DI VIA BASILIANO

In collaborazione con il Comitato Parco LineaRE (Roma Est)

Percorso urbano tra la Stazione Serenissima e la piazza di Tor sapienza.

Lunghezza 5 km – Percorso facile adatto a bambini – Abbigliamento adatto ad escursioni

h. 9:30 Partenza dalla Stazione Serenissima – Via Basiliano

h 10:30 Parco della Serenissima Necropoli via Collatina antica basoli i casali del 900′.

h 11:00 la locanda del fornaio – Via Collatina 63 – Sosta caffè

h 11:30 Acquedotto dell’ Acqua Vergine (Aqua Virgo, 19 a.C.) – Fontanile Papa Benedetto XIV (1753) percorrendo Via Collatina Vecchia

h 12:30 Tor sapienza Il quartiere di inizio 900 e il Parco ex stazione Tor Sapienza

-Municipio Roma 8

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 10.30 LARGO TACCHI VENTURI – COORDINATE PER IL RITROVO: https://goo.gl/maps/FZYmNpmcE1smPPVU6

In collaborazione con Il Comitato per il Parco della Caffarella

Passeggiata lungo il fiume Almone e le aree umide nella Valle della Caffarella descrivendo la storia e l’evoluzione del territorio

Per questa attività è consigliata la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it entro le ore 18 di sabato 7 ottobre.

-Municipio Roma 11

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 11.00 VIA PALAIA 201 (ORTI URBANI)

In collaborazione con MUNICIPIO ROMA XI e Associazione Orti Urbani Valle dei Casali-APS

Dalle ore 11,00 alle ore 16,30: Open Day “La biodiversità sotto casa tua” presso gli Orti Urbani Valle dei Casali

Programma:

11:00 Passeggiata negli orti, visita alla mini-piantagione di cotone

12:00 Visita al giardino roccioso e alla spalletta delle aromatiche

13:00 -14:30 Relax e pranzo al sacco negli spazi comuni con tavoli e sedie in aree ombreggiate all’aperto

14:30 Visita alla serra con racconti delle esperienze fatte con i Cercatori di Semi

15:00 I cereali dell’orto didattico: esame visivo dele spighe dei grani del progetto di conservazione semi di ARSIAL (kit didattico grani)

15:30 Le nostre api e il loro miele

16:30 Chiusura della manifestazione

L’adesione è libera, per motivi organizzativi si prega di prenotarsi al seguente indirizzo mail: segreteria.ortivalledeicasali@gmail.com

-Municipio Roma 11

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 10.30 PRESSO IL CHIOSCO BAR INGRESSO PONTE MARCONI

In collaborazione con MUNICIPIO ROMA XI e Associazione NUOVA ACROPOLI

Dalle ore 10,30 alle ore 16,00: presso l’area del Parco Tevere Marconi verranno allestiti 3 stand per la promozione del volontariato ambientale e del progetto “Stoici Digitali” (Associazione NUOVA ACROPOLI).

Inoltre, nell’arco della giornata, verranno presentate le seguenti attività:

Ore 10:30 – Promozione dello sport in natura: lezione di Yoga/Pilates

Ore 11:30 – Camminata con pulizia ecologica da Parco Tevere Marconi verso Isola Tiberina

Ore 16:00 – Eco-giochi per bambini

-COMUNE DI ALBANO LAZIALE

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 9.30 ALL’ENTRATA DI VILLA DORIA CHE AFFACCIA SU PIAZZA MAZZINI

Percorso itinerante nelle Ville di Albano Laziale

In collaborazione con Comune di Albano Laziale, Associazione “Castelli in Green” di Albano

Laziale, Associazione “Meco” di Velletri, circolo Legambiente Appia Sud “Il Riccio” di Marino, il Comitato di quartiere di Albano Laziale e il comitato “Per le future Generazioni” di Albano Laziale

Itinerario facile che prevede le seguenti attività:

– breve introduzione storica della villa (con pannelli fotografici)

– excursus delle specie arboree presenti (con installazione di targhe con nome delle piante)

– attività di pulizia (retake)

– confronto sulle criticità e condivisione in cerchio

– scambio di esperienze ed esempi virtuosi già messi in atto da parte delle associazioni

-COMUNE DI NAZZANO

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

APPUNTAMENTO ORE 10 ALL’INGRESSO DEL MUSEO DEL FIUME – VIA GIUSEPPE MAZZINI 4

In collaborazione con il Museo del Fiume di Nazzano

Per l’occasione il Museo aprirà le porte al pubblico, con ingresso gratuito, nei giorni di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con orario continuato.

INOLTRE SABATO 7 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 18.00 si terrà una escursione naturalistica con interpretazione del paesaggio dal titolo “Dal Borgo al Casaletto” a cura del Direttore del Museo del Fiume, Umberto Pessolano. Partenza dal Museo sino alla località Casaletto attraverso i vicoli dell’antico Borgo e lungo il sentiero paesaggistico con vista sulla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo alle mail: info@wwfroma.it e museodelfiume@libero.it

PROGRAMMA EVENTO CENTRALE NAZIONALE

DI “URBAN NATURE 2023”

Presso Orto Botanico di Roma

Sabato 7 ottobre

Ore 10:00 – 17:30 Stand per raccolta fondi per Aule Natura negli Ospedali Pediatrici con felci in omaggio per i donatori a cura di WWF Roma/WWF Young e promozione per la giornata successiva

Domenica 8 ottobre

ORE 10.00 – 17.30

Durante tutta la giornata saranno operativi i seguenti stand: di Città del Sole, Carabinieri forestali, WWF Roma e Area Metropolitana con Associazione Apicoltori Italiani, Postazione trucca-bimbi, Forest Bathing, Fise, Mostra a cura della FAO.

Ore 10:00 arrivo delle classi coinvolte per concorso Urban Nature 2023 e inizio dell’attività di raccolta fondi a cura di WWF Roma e Area Metropolitana e WWF Young

Ore 10:30 – 12:30 Visite guidate gratuite di 2 gruppi di massimo 20 persone, con guide Museo Orto Botanico e WWF. Le visite guidate partiranno dal Panda gonfiabile WWF presente all’entrata e saranno tematizzate in occasione dell’evento Urban Nature

Ore 10:30 Inizio attività per il pubblico e promozione degli stand

Ore 10:30 – 11:30 Attività di ascolto della musica delle piante con dispositivi Forest

Bathing; 2. Terapia forestale di psicomotricità infantile con Margot Sikabonyi

Ore 11:30 – 11:45 Proiezione per la divulgazione scientifica dell’attività che mostra una sessione completa di Forest Bathing

Ore 11:45 – 13:00 Camminata consapevole in un’area specifica individuata nell’Orto Botanico a cura di Forest Bathing

Ore 13:30 – 14.30 Pranzo per staff, volontari e special guest offerto da WWF nell’area organizzata a cura del catering YAM o autonomamente da WWF

Ore 16:00 Partenza della passeggiata da Orto Botanico a Isola Tiberina con esperti del WWF Roma e Area Metropolitana. E’ necessaria la prenotazione scrivendo a info@wwfroma.it

Ore 15:00 – 16:00 Attività di ascolto della musica delle piante con dispositivi Forest Bathing

Ore 16:00 – 17:00 Esibizione di Avos Project

Ore 16:00 – 17:30 Visite guidate gratuite di 2 gruppi di massimo 20 persone, con guide Museo Orto Botanico e WWF. Le visite guidate partiranno dal Panda gonfiabile WWF e saranno tematizzate in occasione dell’evento Urban Nature

Ore 17:30 Fine delle attività

