La figlia Maria Fida: “Non si può parlare di Aldo Moro senza parlare di amore”

È quanto dichiarato da Maria Fida Moro, figlia primogenita di Aldo Moro, nel video pubblicato su salviamoaldomoro.it , che continua commentando l’arresto di sette ex terroristi italiani rifugiati in Francia su richiesta dell’Italia: “I brigatisti io li ho perdonati perché così mi è stato insegnato dai miei genitori, ma questo non vuol dire che debba accettare questa continua telenovela della loro vita, sponsorizzata da chi li protegge. Quando una persona fa un atto così terribile come uccidere, deve essere perdonato, però non lo si può trattare come un eroe nazionale”.