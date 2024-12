La forestazione del parco di Tor Tre Teste. Che ne pensate?

Nel Parco di Tor Tre Teste è in corso (in alcuni punti è già terminata) un’operazione di forestazione realizzata dal Comune di Roma e finanziata dal PNRR con fondi europei, come si legge nel cartello dei lavori iniziati a luglio con la recinzione delle aree (durata prevista 138 giorni, costo euro 4.464.234,46).

Pubblichiamo una serie di foto che documentano il tipo di lavoro in corso nel parco e che interesserà anche quello di via Bonafede, all’Alessandrino.

Chiediamo ai lettori, ai consiglieri e ai componenti della giunta del V Municipio di fare conoscere la loro opinione riguardo a questa grande operazione di “Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana – Rimboschimento” (così è sintetizzata nel cartello dei lavori) e che sarà effettuata oltre che nel V municipio, anche nel VI e nel X, utilizzando il modulo dei commenti sotto a questo articolo.

