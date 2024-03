La gente protesta a Colli Aniene per chiedere una maggiore sicurezza stradale

I residenti e le associazioni di Colli Aniene non si rassegnano di fronte agli investimenti stradali di persone e scendono in strada per chiedere una maggiore Sicurezza Stradale. Fino ad oggi gli appelli sono rimasti inascoltati ma è evidente che in questo quartiere ci sono evidenti problemi di mancanza di sicurezza. I cartelli recitavano “Basta morti in strada” e chiedevano a gran voce le zone 30. La prevenzione deve essere un requisito essenziale e non può essere sacrificata alla mobilità incontrollata delle automobili. Le telecamere di Rai Regione hanno raccolto e documentato la protesta .

Altri servizi sono andati in onda sulle televisioni locali ( Radio Roma Television canale 14) dove il presidente del Comitato di Quartiere Paolo Santucci ha chiesto soluzioni rapide per ridurre gli incidenti: «Le associazioni del quartiere di Colli Aniene, già da due anni si sono unite per contrastare questi eventi, ma purtroppo nel corso dei tanti incontri e solleciti, hanno ottenuto soltanto propositi e promesse. Nessun intervento concreto. Roma è una città dove tutto è difficile, anche installare dei dissuasori, autovelox o bande rumorose, cuscinetti berlinesi, attraversamenti pedonali rialzati o qualunque altra tipologia di soluzione idonea a ridurre la velocità. Non si è riusciti neanche a declassare le strade ad alto scorrimento di Colli Aniene, trasformandole in strade residenziali con limite di velocità adeguati. Il comitato di quartiere e tutte le associazioni del territorio di Colli Aniene chiedono con forza agli organi competenti che vengano trovate soluzioni rapide per ridurre gli incidenti che avvengono ormai praticamente con cadenza quasi giornaliera.»

Ma di fronte alle proteste dei cittadini manca completamente la risposta dell’amministrazione comunale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati