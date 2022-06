Roma: Sabato 18 giugno 2022, via della Maglianella 375 presso la Chiesa di Scientology, i Ministri Volontari di Scientology hanno risposto con generosità all’appello dell’AVIS per una raccolta sangue

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’appuntamento internazionale che si tiene ogni anno per ringraziare i donatori volontari non remunerati e per far crescere la consapevolezza dell’importanza che le donazioni siano effettuate con regolarità, in modo da poter disporre sempre di sangue ed emocomponenti di qualità da utilizzare in ambito sanitario.

Oltre 150 Ministri Volontari di Scientology in Italia, da oltre 3 anni hanno donato nelle città di: Roma, Milano, Firenze, Pordenone, Monza, Brescia, Novara, Verona, Como, Ravenna, Bologna, Cagliari, Olbia, Catania.

Tutto questo grazie all’impegno e collaborazione con i referenti AVIS locali, contatto iniziato nei primi di Maggio 2020

“Ci piace aiutare e riteniamo che donare il sangue sia un dovere civico”, ha detto Sandro Oneda, presidente dell’associazione che raggruppa i Ministri Volontari di Scientology italiani.

Originariamente avviato negli anni ’70 come programma ideato da L. Ron Hubbard per rimediare al decadimento spirituale della società, il gruppo dei Ministri Volontari è diventato una grande forza indipendente di soccorso in tutto il mondo quando il sig. David Miscavige, leader ecclesiastico di Scientology, pubblicò un appello all’azione in seguito a drammatici fatti dell’11 settembre 2001.

A Roma l’evento è stato organizzato con il Presidente Avis Comunale di Roma ODV, Raniero Ranieri, in collaborazione con l’Ufficio degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di Roma.

Alle 7 un’autoemoteca è arrivata nell’ampio piazzale della Chiesa, con uno staff di 5 persone tra medico, infermieri e assistenti. È stata attrezzata una zona bar ben fornita di caffè, cornetti, succhi di frutta etc.

Un’area dedicata, all’interno della Chiesa, è stata messa a disposizione del personale medico per le visite ai donatori e verificarne l’idoneità

I donatori, prevalentemente giovani, sono arrivati in orari scaglionati permettendo una raccolta ben ordinata.

La grande professionalità degli operatori sanitari, unita alla freschezza dei giovani donatori hanno reso l’incontro un evento gioioso.

Lo staff medico era molto attento che il donatore venisse fatto accomodare in modo confortevole e che venisse coccolato con cibo e attenzioni.

A tutti i donatori sono state effettuate gratuitamente le analisi del sangue, previste dalla normativa di legge vigente, ed i referti delle stesse verranno spediti sempre gratuitamente a cura del centro trasfusionale che riceverà il sangue, all’indirizzo indicato dal donatore.

La Giornata mondiale del donatore è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.