La Giornata nazionale degli alberi a Centocelle

“La Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre 2019 – informa in un post La comunità parco pubblico Centocelle – vogliamo trascorrerla nei nostri bei parchi a piantare alberi al posto di quelli caduti o secchi.

Lo faremo in compagnia dei ragazzi di 3 scuole primarie di Centocelle per dimostrare la nostra voglia di contribuire a creare bellezza, a difendere l’ambiente, combattere il degrado, a provare ad affrontare le tematiche dei cambiamenti climatici sin da piccoli!”

(In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata)

Ecco la locandina con il programma dell’evento dell’evento.