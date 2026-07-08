La grande forza della calma

Quarantasette anni fa avevo 15 anni, frequentavo il quinto ginnasio, quando avvenne la Strage di Via Fani e il rapimento di Aldo Moro. Mio padre Guglielmo ex emigrante in Argentina, poliziotto, membro della Digos e dell’Ufficio Politico della Questura e tanto altro, poteva essere uno dei cinque eroi lasciati per terra, dai rivoluzionari che volevano cambiare il mondo. Mi ricordo mio padre che chiamò la preside dell’Istituto Santa Dorotea in Via Matera 18, che frequentai grazie ad una borsa di studio conquistata per merito al Ministero dell’Interno, Suor Graziana Camilli, chiedendo di non farmi andare via e di farmi continuare le lezioni regolarmente all’interno di una scuola bombardata da telefonate di genitori presi dal panico che volevano prendere le figlie e portarle a casa e mi disse al telefono di stare calma e tranquilla.

A distanza di anni ringrazio mio padre che mi ha dato una lezione di vita unica, vale a dire che nei momenti più difficili e bui della vita la grande forza è la calma e continuare a fare il proprio lavoro. Il periodo del sequestro di Aldo Moro è stato duro e difficile, pieno di ricordi come lo straordinario Paolo VI e Bettino Craxi, che pur non appartenendo alla mia formazione politica democristiana, si comportò da statista al pari di Enrico Berlinguer, le cui parole pronunziate in Parlamento in seduta congiunta e trasmesse in diretta dalla tv di Stato in bianco e nero dovrebbero essere meditate, al pari delle parole e dell’atteggiamento estemporaneo di Marco Pannella che urlò alcune frasi indimenticabili, per non parlare di Giulio Andreotti che chiedeva il voto per il governo che presentava, costruito sulla base del lavoro e dell’opera del grandissimo statista pugliese come lo era Aldo Moro, formatosi nella Fuci, organizzazione cattolica degli studenti universitari che aveva come assistente ecclesiastico Mons. Montini divenuto Pontefice con il nome di Paolo VI. Mentre scrivo emozioni sepolte ritornano con forza in superfice. Mio padre Guglielmo, che guadagnava un milione e ottocentomila mila lire, poteva essere, scusandomi per la ripetizione, in Via Fani falcidiato dai colpi di mitragliatrice. I tutori dell’ordine negli Anni di Piombo sono morti per la difesa della Costituzione e delle Istituzioni che da essa sono nate per stipendi da fame, stigmatizzati dagli intellettuali sia di destra che di sinistra, mai valorizzati nel loro ruolo di eroi, oltre che di tutori dell’ordine.

La sottoscritta crescendo ha voluto capire. Sono andata in Via Fani, mi sono osservata con attenzione la via e la zona circostante come parimenti sono andata in Via Caetani nel quartiere ebraico di Roma, come nello stesso modo ho raggiunto Adriana Faranda con cui ho parlato che è stata una delle poche persone rivoluzionarie, che era spinta da un ideale con i cui metodi non si era d’accordo e che è stata una delle poche che ha pagato il conto con la giustizia senza avere sconti né prima né dopo e che nei nostri incontri alla fine, pare assurdo, chi risultò sconvolta fu lei. Personalmente ritengo alla fine del mio cammino di ricerca, riguardante un periodo vissuto da me dalla infanzia all’università quindi totalmente, che Moro “doveva morire” per gli Usa, per l’Urss e per Israele perché da buon italiano non solo pensava su l’hic et nunc, ma era andato oltre ma molto oltre e se lui fosse riuscito nel suo intento, l’Italia che non aveva nulla come sottosuolo ma che è stata la vera potenza mondiale per la sua cultura e background culturale, sintesi di tutti coloro che ci “hanno attraversato” cioè invaso e per il ruolo strategico nel Mediterraneo sarebbe ritornata ad essere la vera e unica potenza reale al mondo. Ciò che stiamo vivendo oggi sono le conseguenze per me della strage di Via Fani, dove in quell’ora stranamente era tutto chiuso e non vi era anima viva, dove un gruppo di fuoco attrezzato bene ha sparato in maniera precisa, cambiando la Storia del Mondo.

Questo ragionamento io l’ho fatto ad Adriana Faranda tanto tempo fa, che mi guardò allibita, la figlia di un poliziotto che comunicava ad una dei rivoluzionari seri – Adriana Faranda era entrata in clandestinità e non vide né la famiglia né la figlia per tanto tempo – che potevano uccidergli il padre Guglielmo, che loro erano delle volgari pedine e degli utili idioti del “deep state”, che il Presidente Trump grazie a Robert Kennedy Jr sta smantellando. Kennedy jr che a sua volta è stato vittima delle decisioni e relative azioni del “deep state” che gli ha ammazzato il padre e lo zio John Fitzgerald Kennedy, l’unico politico da cattolico a diventare presidente nella storia degli Usa, abbattendo la lobby waps ed ebraica che fino allora deteneva il potere. Deep State che ordinò l’uccisione di Martin Luter King. I primi atti del “pericolosissimo“ Presidente Donald Trump, che viene da una famiglia tedesca di vecchio stampo e che ha tra i suoi principali collaboratori persone come Marco Rubio e J.D. Vance che sono i figli dei numeri della Storia e si sono fatti da soli lottando e sudando nella migliore tradizione statunitense del self made man, fatalità sono state le firme sui decreti che eliminavano il segreto di Stato sui documenti di tali avvenimenti, di togliere i finanziamenti all’agenzia Usaid e di nominare Robert Kennedy Jr responsabile della sanità. Durante il sequestro Moro non dimenticherò mai l’atteggiamento del Segretario di Stato americano Henry Kissinger ebreo askenazita russo naturalizzato statunitense, né le parole che disse a Moro sul compromesso storico. Henry Kissinger viene dalla parte dell’Europa dell’Est da cui sono originari Theodore Herzl e Chaim Weizmann, che hanno elaborato la teoria sionista e hanno formulato la Dichiarazione Balfour sulla cui base è stato costituito lo Stato d’Israele. Come parimenti la venuta a Roma di un generale statunitense che ufficialmente doveva aiutare il Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, cugino di Enrico Berlinguer, e di Gianni Letta, all’epoca direttore dello storico giornale romano “Il Tempo”, ma soprattutto il pianto disperato e le lacrime di Francesco Cossiga, 33 grado della massoneria, dopo che fu trovato il corpo indimenticabile di Aldo Moro nella Peugeot rossa in via Caetani tra la sede del PCI e soprattutto di Palazzo Caetani, dove viveva la principessa Leyla (nome ebreo) Caetani, il cui consorte era il musicista Igor Mussorsky, russo, ebreo askenazita con cittadinanza israeliana. Palazzo Caetani si trova nel quartiere ebraico di Roma e alla base vi era la Biblioteca Americana e un Centro Studi sul Cinema Americano. Con il termine americano intendo statunitense. La famiglia Caetani non risiede più a Palazzo.

Invito a leggere la pubblicazione di Giuseppe De Lutiis della Sperling & Kupfer afferente al lavoro della Commissione d’Inchiesta del Parlamento Italiano, una delle tante, su ciò che avvenne il 16 marzo del 1979 e dopo. A noi italiani, prima con Enrico Mattei e poi con Aldo Moro, il cosidetto deep state ci ha voluto fermare perché sapeva che noi italiani capiamo le cose che avvengono e sappiamo dare delle risposte. Personalmente a 62 anni e con una grave situazione di vita e soprattutto di salute ringrazio la mia defunta famiglia e la classe politica del mio paese, perché era “una classe dirigente che sapeva cosa fosse la POLITICA”, vivendo negli Anni di Piombo, di aver salvato l’Italia e di non averla fatta diventare come il Cile di Pinochet o l’Argentina di Videla.

È stata durissima ma l’Italia non ha piegato la testa. Oggi mi dispiace dirlo, con esclusione di qualche rarità, e ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di aver dichiarato che non invierà militari in Ucraina e degli interventi saltuari del Prof. Mario Draghi, le cui dimissioni lasciarono sbigottito tutto il mondo, data l’autorevolezza che “gli intelligenti della politica” attualmente in Italia misero in minoranza, non vedo neanche la fotocopia di una sufficiente classe dirigente. E mi dispiace per il mio Paese che amo e di cui sono orgogliosa e per le nuove generazioni, dal momento che la mia vita starebbe per giungere al capolinea.

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