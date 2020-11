La Guerra dei rossi di Gian Ettore Gassani in libreria

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla promulgazione della legge sul divorzio in Italia, esce in libreria il nuovo libro a tema dell’Avvocato Gian Ettore Gassani

“La guerra dei Rossi”, il terzo, dopo “Vi dichiaro divorziati” e “C’eravamo tanto armati”, di una serie di testimonianze reali di crisi di coppia, divorzi e conflitti amorosi scritti, vicende tragiche ma narrate senza farsi mancare un pizzico di ironia.

Il libro raccoglie storie di vita forense di uno dei più famosi avvocati matrimonialisti italiani, che con orgoglio, ha posto l’accento sul ruolo dell’avvocato nel processo e nella società e ha descritto con un linguaggio scorrevole e graffiante i profondi cambiamenti culturali del nostro Paese degli ultimi decenni.

Questa volta l’autore non racconta soltanto di crisi di coppia, ma di conflitti tra genitori e figli, di padri che non sono mai stati papà e di madri che non sono mai state mamme.

L’ennesima emozionante testimonianza di un avvocato-scrittore, alle prese, nella sua bottega, con le vicende familiari più difficili e drammatiche che si sono consumate prima e durante il Covid 19.

Il volume contiene il “Manuale del perfetto fedifrago”, un capitolo dove, fra ironia e dissacrazione dei più diffusi luoghi comuni, si danno consigli preziosi per prevenire o affrontare, sia dal punto di vista legale che sociale, queste situazioni.

Gian Ettore Gassani, avvocato cassazionista del Foro di Roma, con studio a Milano e Roma, è esperto in Diritto di Famiglia, Diritto penale della famiglia, Diritto di famiglia internazionale. Presidente Nazionale e fondatore dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia), è spesso opinionista di Radio 24 e ha partecipato a centinaia di trasmissioni televisive sulle emittenti nazionali (RAI, Mediaset, La7, Sky).