La Lazio batte il Frosinone 3-1, ora i biancocelesti a un punto dal Napoli

La Lazio vince e convince all’Olimpico battendo per tre a uno il Frosinone nella 18esima giornata di Serie A, ultima del 2023. Buona reazione dei biancocelesti nella giornata di ieri (Venerdì 29 Dicembre 2023) che rimontano l’iniziale svantaggio grazie all’ingresso di Isaksen migliore in campo della squadra di Sarri.

Primo tempo tutt’altro che memorabile tra Lazio e Frosinone, zero reti, un tiro in porta a testa e pochissime emozioni. Castellanos si fa apprezzare per l’impegno, ma non vede la porta. Zaccagni prova a illuminare la manovra, ma non trova spunti efficaci. Gli uomini di Di Francesco, invece, coprono bene il campo e provano a rispondere in ripartenza.

Nella ripresa, subito un’occasione per Pellegrini da fuori area. Il Frosinone va poi in vantaggio al 58′, grazie a un rigore di Soulé. Esecuzione perfetta dell’argentino che indirizza il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Provedel.

Massima punizione concessa per un mani di Guendouzi in area. Decisivo l’intervento del VAR. Ma, all’improvviso, si svegliano i ragazzi di Sarri. Uno-due della Lazio nell’arco di due minuti e i biancocelesti riescono a ribaltare la sfida contro il Frosinone: pareggio al 70′ di Castellanos. Gran cross dalla destra di Isaksen che trova l’uruguayano, abilissimo di testa ad avere la meglio di Monterisi e a indirizzare il pallone in rete. 105″ dopo, l’uruguayano e il danese si scambiano i ruoli: errore in disimpegno di Garritano, Castellanos serve Isaksen che allarga il piatto e mette il pallone in rete. Patric, infine, trova il suo primo gol stagionale. Corner di Zaccagni, Romagnoli non riesce a sventare e Patric anticipa Okoli e gira da due passi in rete: 3-1 finale.