La Lazio celebra 125 anni: ecco la maglia

Per festeggiare i 125 anni dalla fondazione, la Lazio ha presentato una divisa speciale che omaggia il glorioso passato del club.

Un kit dal sapore retrò, che richiama le maglie indossate tra gli anni ’70 e ’80, decenni che hanno segnato la storia e l’identità dei tifosi biancocelesti.

Il colore dominante della divisa è il bianco, impreziosito da bande azzurre lungo le spalle. Le tonalità utilizzate sono tre: airy blue, royal blue e navy blue, che si ripetono sui bordini delle maniche e sui calzettoni.

Sul retro della maglia, sotto il colletto, spicca una scritta simbolica: “9 gennaio 1900”, data della fondazione della società.

Il logo scelto è quello del vecchio stemma della Lazio, con il celebre aquilotto stilizzato, simbolo di fierezza e libertà, caratteristiche che il club vuole trasmettere ai propri tifosi.

Il kit è completato da pantaloncini blu navy e calzettoni bianchi, decorati anch’essi con le tre bande azzurre.

Per i portieri, invece, è stato scelto un colore più acceso: Azure Blue, sempre accompagnato dai dettagli bianchi e dalle bande iconiche.

La divisa celebrativa è stata realizzata in collaborazione con Mizuno, utilizzando materiali riciclati al 100%, un segnale che guarda al futuro, pur mantenendo vivo il legame con la storia.

Questa maglia speciale non è solo un kit da indossare in campo, ma un vero e proprio tributo all’identità laziale, un richiamo alle radici del club e al senso di appartenenza che ha accompagnato i tifosi nei momenti più difficili.

Con questa iniziativa, la Lazio invita i suoi sostenitori a sentirsi parte di una storia lunga 125 anni, fatta di passione, sfide e amore per i colori biancocelesti.

