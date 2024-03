La Lazio cerca l’impresa a Monaco contro il Bayern: arbitra Vincic

Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di Champions League in programma all’Alianz Arena nella serata di domani Martedì 5 Marzo 2024. All’andata all’Olimpico i biancocelesti vinsero per 1-0. Per passare il turno la squadra di Sarri dovrà vincere o strappare almeno il pareggio.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni:

Maurizio Sarri non recupera Rovella. Lui il titolarissimo assente all’Alianz. In regia ci sarà Vecino favorito su Cataldi, per esperienza e fisicità. A supporto dell’ex Inter, intoccabili Luis Alberto e Guendouzi che salterà per squalifica l’Udinese. In difesa verso la conferma della coppia Romagnoli-Gila, visti i problemi fisici di Patric. Terzini Marusic e Hysaj, dalla panchina Lazzari e Pellegrini. In attacco il tridente titolare con Immobile al centro e Felipe Anderson e Zaccagni esterni. Isaksen e Castellanos soluzioni a gara in corso. In porta il solito Provedel.

Nervi testi fra i bavaresi in difficoltà in campionato e con Tuchel a rischio esonero. Kane guiderà l’attacco dei tedeschi. Alle sue spalle il tridente Muller, Musiala e Sané. Fra i pali capitan Neuer. Assente Upamecano espulso all’andata.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Dier, Davies; Goretzka, Pavlovic; Sané, Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Bayern Monaco-Lazio, dove vederla:

La partita fra Bayern Monaco e Lazio sarà trasmessa su Sky ma anche in chiaro.

