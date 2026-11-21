Nemmeno la pausa per gli impegni delle nazionali riesce a rallentare la corsa inarrestabile della capolista. Alla ripresa del campionato dopo la finestra dedicata alla Nations League, la Lazio regola il Lecce davanti al pubblico dell’Olimpico con un netto 3-0, blindando la prima posizione in solitaria e portandosi a 32 punti, con quattro lunghezze di margine sull’Inter attesa domani sera dalla delicata trasferta sul campo dell’Atalanta.

A indirizzare la sfida è la serata di grazia di Noslin, protagonista assoluto con una doppietta distribuita equamente tra la prima e la seconda frazione di gioco che mette in discesa il pomeriggio biancoceleste.

Il pallonetto d’autore di Frattesi chiude i conti; crisi nera per i salentini fermi a 10 punti

Nel finale di gara c’è gloria anche per Frattesi, che firma il tris con un raffinato pallonetto chiudendo definitivamente i giochi e facendo esplodere l’entusiasmo dello stadio. Serata amara invece per la formazione salentina, che incassa la quarta battuta d’arresto nelle ultime cinque giornate di Serie A e rimane inchiodata a quota 10 in classifica.

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