La “Legge Merlin”, Cinecittà, la “Dolce Vita” e le “Signorine Un Milione”

1958, una Legge abolisce le “Case Chiuse”

La Legge che decreta la chiusura definitiva delle cosiddette “Case Chiuse” o “Case di Tolleranza” (insomma, i Bordelli) è del 20 Febbraio 1958, porta il numero 75 e reca il seguente Titolo: “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.”.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 55, del 4 Marzo 1958, entrerà in vigore il 19 Marzo del 1958.

A presentarla e firmarla è stata una donna, la Senatrice Angelina Merlin, (1887-1979), detta Lina, socialista ed ex Partigiana e la sua battaglia contro lo sfruttamento della prostituzione è cominciata nel 1948, ben dieci anni prima dell’approvazione di quella Legge.

Una delle 21 Madri Costituenti, la Merlin è stata la prima donna Parlamentare a prendere la parola in Senato, nel 1948: Durante la sua permanenza in Parlamento, si batterà contro la Polizia che aveva sparato sui manifestanti in Polesine.

Sua sarà anche la Legge che abolisce la sigla “N.N”. (“Nemo Nescio”) all’Anagrafe e sui documenti di identità per i figli non riconosciuti dal padre.

Sempre lei riuscirà ad ottenere, ancora con una Legge a sua firma, nei Contratti di lavoro l’abolizione della famigerata “clausola di nubilato” che imponeva il licenziamento delle lavoratrici che decidevano di contrarre matrimonio.

Lina Merlin sarà anche la proponente di tutta un’altra serie di Provvedimenti legislativi di carattere sociale, a favore degli indigenti, degli alluvionati del Polesine del 1951 (terra dell’Onorevole socialista Giacomo Matteotti, di cui la Merlin era stata una fidata collaboratrice), delle donne e delle detenute.

Quando, nel 1948, Lina Merlin presenta la sua Proposta di Legge per la chiusura delle “Case Chiuse”, in Italia sono registrati 730 Postriboli, che ospitano 3.984 donne e sono frequentati da una media di 2 milioni e mezzo di persone, con un’affluenza nelle Casse statali, sotto forma di tasse sulle entrate, di una cifra stimata tra i 10 e i 15 Miliardi di Lire all’anno.

Si, perché lo Stato democratico (ma meglio democristiano) Italiano, se da una parte tratta la prostituzione con estrema durezza – sempre “attenzionando” anche rudemente le donne che la esercitano e sempre salvando gli uomini che la utilizzano per il loro piacere e per sentirsi “navigati” – dall’altra non rinuncia ad incassare le tasse che quella “riprovevole” attività sessuale (i cattolici praticanti la considerano un peccato) gli procura, in quantità niente affatto trascurabile.

Attorno a quella proposta di Legge vi fu, al tempo della sua proposizione in Parlamento, un notevole dibattito, anche aspro, tra i favorevoli all’abolizione dei Bordelli e i contrari. Il sì definitivo alla Legge – che introdurrà il reato di “sfruttamento della prostituzione” e vieterà ogni forma di registrazione delle prostitute – arriverà il 29 Gennaio 1958 e segnerà per sempre la storia del costume italiano. [*]

La prostituzione in sé – stabilirà la Norma di Legge approvata nel 1958 – se volontaria e compiuta da persone maggiorenni, resta legale. Dunque, le ragazze che si prostituiscono (le “squillo”, come saranno chiamate dalla stampa, ma qualcuno le chiamerà anche “Lucciole”, perché dalle “Case Chiuse” si trasferiranno sulla strada, in bella mostra di sé) non sono penalmente perseguibili. Lo sono, invece, coloro che sfruttano, per ragioni economiche, i loro servizi di natura sessuale. Se maschi si chiamano “lenoni” o più volgarmente “papponi”, se femmine, più signorilmente, “Madame” ma il nome non cambierà il loro “mestiere” di sfruttatori / sfruttatrici, come recita la Legge Merlin, “della prostituzione altrui”.

La storia di una “Madame” molto. nota

Quella che segue è la storia di una “Madame” molto nota, nome d’arte “Mary”, Classe 1920, da Messina, al tempo 40enne, ma non è solo la sua storia.

Quella dell’8 Luglio 1960, nel Quartiere romano di Testaccio, è una serata calda, ma Tiziana Britt non se ne accorge. Le finestre del suo appartamento sono chiuse e lei si è seduta, in cucina, davanti al fornello a gas. Ha girato la manopola, poi ha chiuso gli occhi. A trovarla agonizzante e riversa sul pavimento è un’amica che è andata a trovarla e sentendo odore di gas ha chiamato i vicini che hanno sfondato la porta della casa, sono entrati e si sono trovati davanti la ragazza in fin di vita.

Tiziana Britt muore così, senza lasciare detto il perché, e la sua morte desta subito la curiosità dei giornali, perché il suo è un nome noto. È arrivata nella Capitale dalla provincia laziale attirata dal sogno del Cinema, e piano piano quel sogno lo sta realizzando. Il suo è, infatti, uno dei volti più noti dei Fotoromanzi, genere di Rivista illustrata molto in voga in quegli anni, e proprio questo successo, apparentemente, le ha permesso di comprarsi una bella macchina e di arredare, con gusto, il nuovo appartamento. Zigomi alti, capelli biondi e occhi scuri, Tiziana – che in realtà si chiama Adele, Adele Farman – ha una bellezza appariscente e un viso espressivo, che dai Rotocalchi, per via della fine cha scelto di darsi, campeggia ora sulle pagine di cronaca nera dei Quotidiani, locali e nazionali.

Il biglietto che la ragazza ha scritto, prima di suicidarsi, non spiega i motivi di quel gesto (in esso la ragazza ha scritto: “Non sono matta. Sono soltanto stanca. Torno da mia nonna, ora che non c’è nemmeno più mio padre.”. Su quel suicidio inspiegabile, la stampa ipotizza che, se la causa non sono i soldi, allora deve essere il cuore.

Tiziana frequentava un giovane 22enne, al tempo Allievo dei Vigili del Fuoco (si chiama Giuliano Gemma e negli anni ’70 -’80 di quel Secolo diventerà un attore molto famoso), ma di recente i due si erano lasciati (in realtà era stato lui a lasciarla). Una semplice delusione d’amore, quindi.

Una storia per niente rosa

L’Allievo dei Vigili del Fuoco di nome Giuliano Gemma (1938-2013) verrà dalla stampa dell’epoca più volte indicato come l’indiretto responsabile della fine violenta di Tiziana Britt.

In realtà, pare accertato che la responsabilità indiretta di quella morte debba, invece, essere piuttosto fatta ricadere su Mary Fiore, la padrona del “Jeunesse”, noto Salone di Bellezza della Capitale e “Madame” altrettanto nota, che avrebbe minacciato la Britt di rivelare la sua segreta attività di ragazza ‘squillo’ al suo fidanzato (come sembra abbia effettivamente fatto, in seguito, con una telefonata) se lei avesse smesso di “lavorare”, abbandonando il giro di prostituzione di alto bordo nel quale la Fiore stessa l’aveva fatta entrare.

Gemma informerà gli Inquirenti di quella telefonata ricevuta dalla Fiore e del suo contenuto, aggiungendo che la Fiore stessa si era recata all’Obitorio, per portare un vestito bianco per la sepoltura della Britt e poi era stata vista al funerale della ragazza. Da quella “notizia di reato” – come si dice – ricevuta non sappiamo se per iscritto o di persona dal Gemma – gli Inquirenti e i Magistrati romani inizieranno un’Inchiesta giudiziaria sconvolgente che terrà banco per molto tempo sulle pagine di cronaca nera dei Quotidiani, locali e nazionali.

Dunque, la faccenda di quel suicidio sembrava essere legata ad una questione di cuore, eppure qualcosa di quella storiaccia rimane oscuro. Fino a quando il nome di Tiziana Britt, a Febbraio del 1961, non torna sulle pagine dei giornali e stavolta non per pubblicizzare un Fotoromanzo di successo.

In quelle pagine di “nera” si legge, infatti: «Tiziana Britt sarebbe stata coinvolta nel giro delle “squillo di lusso” di Mary Fiore, la proprietaria di un istituto di bellezza arrestata nei giorni scorsi. Stando ad alcune voci la giovane donna si sarebbe tolta la vita non riuscendo a liberarsi dalla Fiore che l’avrebbe minacciata, qualora avesse smesso di “lavorare”, di rivelare tutto al suo fidanzato.».

Dunque è questo il motivo per cui il giovane Vigile del Fuoco 22enne l’ha lasciata, forse insospettito dalla vita agiata che la ragazza conduceva. Ma che c’entra un Istituto di Bellezza romano e la sua proprietaria, nota come Mary Fiore, con la morte di Tiziana Britt? Come avete letto sopra, c’entra, eccome. Ma andiamo con ordine nel raccontare.

Mary Fiore, si chiama in realtà Maria Annunziata Fiore e nel 1953, ha lasciato Messina, dove è nata, per venire a Roma e costruirsi da sola la sua fortuna, pezzo per pezzo. Ha inglesizzato il suo nome proprio per darsi un tocco particolare (dice di essere ungherese, ma è una balla della tante che racconta e racconterà su di sé e non solo) e ha cominciato come commessa, poi come parrucchiera. Ha scoperto subito di essere brava: non tanto e non solo a fare la messa in piega, ma ad ascoltare e a dire la cosa giusta per fare amicizia.

Otto anni dopo il suo arrivo nella Capitale, Maria Annunziata Fiore, ora Mary Fiore, è proprietaria di un Salone di Bellezza che ha chiamato “Jeunesse” (“Giovinezza”) la cui Sede è ubicata al primo piano di un Palazzo ottocentesco sito in Via dei Salvati, civico 23, una traversina stretta di Via del Tritone, a due passi da Via Veneto, la Via della “Dolce Vita”.

L’insegna del Salone si nota alla finestra d’angolo del primo piano e quel Locale diventa presto noto in tutti i salotti bene della Capitale. Ma dietro una facciata rispettabile c’è altro ed ha meno a che fare con la rispettabilità: un mondo invisibile solo per chi non lo vuole vedere, la cui porta d’accesso è anch’essa al primo piano di quel Palazzo romano e non è difficile entrarci, così come non è difficile entrare nel giro di ragazze, belle e disponibili, che quell’attività lecita nasconde.

Per essere di quella piacevole partita a due, basta una telefonata e, nel ricco Catalogo di cui Mary Fiore fa volentieri mostra, si può “scegliere” una “Signorina” con la quale accompagnarsi, basta poterselo permettere.

Sono belle quelle ragazze, sono tutte molto disponibili e sono molte, si dice siano una settantina. Le chiameranno le “Signorine Un Milione”, perché quella – che parte da 200 mila Lire e arriva appunto ad un Milione – è la loro tariffa, per quella che Mary Fiore chiama “Mezz’ora di buona consolazione”, che si può avere semplicemente con una telefonata al numero che ormai mezza Roma conosce (e usa): a patto di non avere problemi per la cifra che si scriverà sull’assegno da consegnare alla “Madame”, alla fine di quella “mezz’ora” di piacevole compagnia femminile.

In quel Salone di Bellezza, il telefono squilla quasi ininterrottamente e l’Agenda di Mary Fiore si riempie di nomi e di indirizzi della gente che conta. Lei poi è molto brava ad essere sempre presente alle feste e agli incontri mondani e sa accattivarsi non solo le simpatie di quelli che scientemente incrocia.

Ma quando, nel Luglio del 1960, trovano il corpo senza vita di Tiziana Britt e la stampa comincia a raccontarne la sua vita, scavando in profondità, spesso con una morbosa cattiveria, improvvisamente il telefono del “Jeunesse” smette di squillare e la vita per Mary Fiore cambia di colpo.

Infatti, il 7 Febbraio del 1961, la Polizia del Reparto ‘Buon Costume’ della Questura di Roma (a Roma, nota anche come ”San Vitale”, dalla Via in cui si trova la sua Sede Centrale), irrompe nel suo Salone di Bellezza, la arresta e la spedisce dritta a Rebibbia. Accusa: “sfruttamento della prostituzione altrui”, “ai sensi e per gli effetti” – si direbbe in gergo legale – della Legge 20 Febbraio 1958, n. 75 (più nota come “Legge Merlin”) contro lo sfruttamento della prostituzione.

Quando, il 3 Maggio del 1961, il Processo ha inizio, in quello che i romani chiamano “il Palazzaccio”, il Dottor Gianlombardo, il Giudice Monocratico che quel Processo lo guida, decide di farlo svolgere a porte chiuse.

Troppo marcato è il clamore mediatico sorto attorno a quella vicenda e scabrosi potrebbero essere i fatti che verranno conosciuti e dibattuti durante le Udienze, che comunque sono assiduamente seguite dalla stampa e dai lettori della medesima.

Durante il Processo, i difensori, di Mary Fiore (tra i quali c’è l’Avvocato Giuliano Vassalli, 1915-2009, futuro Ministro della Giustizia dal 1987 al 1991), insistono per l’assoluzione: Mary Fiore quelle “Signorine Un Milione” non le faceva prostituire, ma cercava di aprire loro la strada del successo nel mondo del Cinema e la sua attività andava dunque considerata alla stessa stregua di quella dei press agent.

Dopo appena un giorno di dibattimento e un giorno per la decisione, il Giudice condanna Mary Fiore a 3 anni e 4 mesi di carcere, con un anno di Casa di lavoro e 200mila Lire di multa, condanna confermata in Appello. La Fiore, per far fronte alle spese legali, sarà costretta a chiudere il “Jeunesse”, che era stato il sogno della sua vita ed è diventato, invece, la fonte dei suoi guai giudiziari.

Oltre il danno, la beffa

Nella storia del Salone di Bellezza di Mary Fiore e delle sue “Signorine Un Milione”, va registrato anche un paradosso. Nonostante l’attività particolare che in quel Salone si svolgeva, fosse stata scoperta e sanzionata dalla Forza Pubblica, con l’arresto della proprietaria e la chiusura di quell’attività commerciale; il Fisco non rinuncerà a chiederne conto alle interessate, con il versamento delle relative tasse sulle entrate chiesto alla Fiore e alle sue ragazze, per gli introiti finanziari da loro incassati per tutto il tempo in cui era durata quell’attività illecita ovvero, come precisa la Nota di accertamento finanziario, dal 1957 al 1961.

Per quel quadriennio, il Fisco – anche se l’accertamento dei guadagni non è preciso al centesimo, essendo ovviamente assai difficile averne esatta contezza finanziaria – chiederà, in particolare alla detenuta Mary Fiore, di versare la somma complessiva di 16 Milioni e 870mila Lire!

Come avete letto all’inizio di questa Nota, la prostituzione in sé, se volontaria e compiuta da persone maggiorenni, resta legale. Secondo la Legge Merlin, dunque, le ragazze “squillo” non sono perseguibili penalmente. Lo sono, invece, coloro che sfruttano per ragioni economiche i loro servizi: Mary Fiore, appunto. La sua storia verrà citata per anni, ogni volta che nel Bel Paese si scoprirà una nuova ‘Casa di Appuntamenti’ clandestina e non saranno poche quelle portate alla luce nel corso del tempo.

In quella storiaccia non tutto, però, è venuto in superficie. Ad esempio, come è stata scoperta l’Organizzazione di Mary Fiore? Come spesso succede in Italia, i misteri sono collegati. Nel 1973, esplode uno scandalo di intercettazioni illegali ai danni di politici e Industriali, che coinvolge anche il Presidente di Montedison Eugenio Cefis (1921-2004).

Da quel fatto emergerà che molti luoghi in Italia erano stati, già da molto tempo prima, disseminati di microspie e anche molte “Case di Appuntamento” erano tenute sotto controllo dalla Polizia, per raccogliere Dossier, utilizzando le microspie ambientali e i controlli sulle utenze telefoniche.

Si scopre allora che anche il “Jeunesse” di Mary Fiore era nella Lista dei luoghi sottoposti ad intercettazione ambientale e telefonica, così come era stato messo sotto controllo il telefono della proprietaria di quel Salone di Bellezza. Il suo – al tempo – non era, però, l’unico telefono intercettato. La Lista dei controllati, stilata dalla Questura di Via San Vitale, conteneva, infatti, centinaia di nomi di persone appartenenti a tutte le categorie sociali e le cabine telefoniche o i Bar – dove c’erano i telefoni pubblici a gettone – cominciarono ad essere luoghi molto frequentati,

Il giro di “squillo” frutta e l’attività di Mary Fiore si espande

L’attività diremmo così “secondaria” di Mary Fiore dà i suoi frutti e la donna sta pensando di espandere anche all’estero quell’attività. Ma la Polizia del Buon Costume non gliene darà tempo e modo, mandando all’aria quei suoi piani di espansione

Comunque sia, durante le indagini di polizia, gli Investigatori scopriranno che il “Jeunesse” ha due succursali in cui le “Signorine Un Milione” prestano la loro opera, quando non vanno a “lavorare” al Salone di Bellezza di Via dei Salvati, civico 23.

Uno degli Appartamenti è ai Parioli e un altro si trova in Via Salaria, nello stesso Palazzo in cui abita il Professor Gaetano Azzariti, Presidente della Corte Costituzionale. Un Palazzo, evidentemente, sempre ben sorvegliato dalle Forze dell’Ordine.

Questa circostanza non sfuggirà alla Fiore la quale, evidentemente, sa bene che una buona regola del crimine recita che se si vuole nascondere qualcosa di compromettente, la cosa migliore da fare è piazzarla in bella vista.

Nel cono d’ombra che la storiaccia fin qui raccontata proietta, tuttavia, rimarrà celata per sempre l’identità dei clienti della Fiore e delle sue ragazze, persone che non avranno da quella storiaccia nessun genere di “seccatura”.

Del resto questo fatto lo aveva ben chiaro anche Lina Merlin, quando sosteneva che gli anelli deboli della catena della prostituzione sono – e rimangono – le donne, e la chiusura delle cosiddette “Case di Tolleranza” ha eliminato sì la connivenza pubblica, ma non certo l’ipocrisia privata.

Nota finale

Come potete leggere aprendo il link, che segue: clicca qui che riporta la foto di una pagina del Quotidiano L’Unità del 1989, Mary Fiore – in quell’anno – avrà ancora gli onori della cronaca “nera”, per una truffa progettata ai danni dell’INPS del valore stimato di 8 Miliardi di Lire. Dunque è proprio vero: “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”.

[*] L’iter parlamentare della “Legge Merlin” per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione, sarà molto accidentato, incontrando una forte ostilità anche da parte di esponenti della sinistra politica, contrari alla chiusura delle “Case di Tolleranza”.

Anche tra i Socialisti molti saranno, su questo fronte, gli avversari politici di Lina Merlin.

Perfino il Segretario Socialista, Pietro Nenni, avanzerà dei dubbi sull’azione risoluta intrapresa in quell’ambito dalla sua Senatrice; dubbi che la Merlin cercherà di fugare prima con le parole e poi con una precisa minaccia, affatto velata.

Dirà dunque al Segretario del suo Partito che, se i Socialisti avessero fatto, in Parlamento, ostruzionismo alla sua Proposta di Legge, lei avrebbe rivelato pubblicamente i nomi dei “compagni socialisti” tenutari di Bordello. E Amen.

