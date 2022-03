La lotta al parassita dei pini parte dal parco Baden Powell di Colli Aniene 

Dobbiamo riconoscere una buona partenza della nuova amministrazione del IV Municipio che si sta occupando di diversi problemi nel territorio. Il buongiorno si vede certamente dal mattino ma noi attendiamo conferme su problemi più grandi come il Casale della Cervelletta dove ci preoccupa un certo immobilismo, su piazzale Loriedo dove la storia della fontana della vergogna si ripete in continuazione, sugli interventi di manutenzione dei marciapiedi e delle strade, sulle scuole fatiscenti (ancora silenzio sulla scuola Balabanoff nonostante gli impegni) e sulla gestione del verde pubblico.

Almeno su quest’ultimo punto, è stato dato il via alla lotta al parassita dei pini ossia alla cocciniglia tartaruga che ha colpito tanti alberi del territorio. Alcune associazioni avevano già attivato alcuni interventi nelle zone in adozione ma, per un problema così importante, era necessario avviare una operazione massiccia e coordinata e l’annuncio che in breve tempo saranno sottoposti a cure 3000 pini ci sembra quantomeno positivo.

“In IV Municipio abbiamo iniziato il trattamento sui pini colpiti dalla Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis). – dichiara il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – Nell’arco di un mese e mezzo tratteremo 3000 pini, abbiamo iniziato al Parco Baden Powell e continueremo su tutto il territorio. Grazie all’assessore Federica Desideri per l’impegno.”

Ricordiamo che abbiamo trattato la questione già da novembre del 2020 chiedendo un impegno per il salvataggio degli alberi ed ora che l’operazione è stata avviata non possiamo che essere felici e soddisfatti.