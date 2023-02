La medicina manca? Chiedi al medico con quale puoi sostituirla

Da alcuni mesi entrando in farmacia, sempre più spesso, sentiamo rispondere «ci dispiace questa medicina manca, non riusciamo ad ordinarla da alcuni giorni».

A questa risposta seguono sovente tuoni, fulmini e improperi verso lo stato, le aziende farmaceutiche, le lobby dei medici e dei farmacisti, la mafia, la massoneria e chi più ne ha più ne metta.

Possiamo in qualche modo immaginare che le cause di questa carenza, volendo generalizzare, siano in qualche modo da attribuire al perdurare del Covid nel mondo ed alla guerra in Ucraina, ma è anche vero che, fino a questo momento, si può sì parlare di carenze di farmaci, ma non di emergenza sanitaria.

La maggior parte di queste medicine mancanti, infatti, sono sostituibili da altre con il medesimo principio attivo o comunque appartenenti a classi farmacologiche correlate.

Mi sento, ad oggi, di consigliare di non farsi prendere da attacchi di ansia o panico al momento in cui non si trova il farmaco che si cerca, ma di considerare questo periodo come un’«opportunità» per conoscere meglio le medicine che si prendono e che vengono prescritte, valutandone meglio le caratteristiche e gli effetti collaterali, attraverso anche un miglior rapporto fiduciario col proprio medico o col farmacista, figure anch’esse obbligate a tenersi continuamente aggiornate per poter fornire un consiglio sostitutivo adeguato tale da permettere alla persona in difficoltà di poter continuare la propria terapia farmacologica.

dott. Stefano Federico

Farmacia Federico Via Prenestina 692

Ricetta elettronica – Ricordiamo che è stato prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i medici, di inviare il promemoria della ricetta elettronica via mail o SMS.

L’elenco dei medicinali mancanti

Augmentin (antibiotico)

Broncovaleas (respirazione)

Brufen (dolore)

Cefixoral (antibiotico)

Gaviscon (per lo stomaco)

Nurofen febbre (antinfiammatorio bambini)

Riopan (per lo stomaco)