La mia Africa in Via Lanari

Ambulanti giovani e invecchiati su quella spiaggia. Guadagneranno ma quanta fatica sotto il sole e camminare sulla spiaggia morbida tra gli ombrelloni.

Tutti i giorni veniva a chiedere l’elemosina un giovane africano, tutti in giorni chiedeva a tutti i bagnanti 50 centesimi, ne ha sempre avuti pochi. Gli ho chiesto del perché non lavorava anche lui come gli altri invece di elemosinare e risposte non me le ha mai date, anche se conosceva tutti gli altri lavoratori.

Oggi passavo in macchina in via Lanari a Tor Tre Teste e sul marciapiede ho intravisto mucchi di arbusti e piccoli alberi tagliati oltre a bottiglie di vetro raccolte e immondizia varia ammucchiata. Tutto questo avanti al circolo del tiro con l’arco e chi aveva lavorato e stava lavorando era un giovane africano.

Ha accettato di essere fotografato e ne è stato felice.

Ha sicuramente lavorato per essere pagato, sotto il caldo sole. Ed è anche un fortunato.

AMA e Servizio Giardini siamo rammaricati per ciò che giornalmente trascurate, siamo però contenti perché un nostro “fratello” oggi ha lavorato .