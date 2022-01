Lunedì 10 gennaio 2022 – ore 17.00 – Presentazione zoom del libro La mia anima è un’orchestra. Scrittura di sé e molteplicità dell’io di Roberto Scanarotti.

L’Autore dialoga con Francesco Mancuso.

Scrivere di sé, interrogando emozioni ed eventi del proprio vissuto, consente di andare oltre l’idea di un io unitario, nella direzione dei diversi io che siamo stati, siamo e saremo. Più voci che parlano in noi e di noi, da cui è possibile trarre il senso e il valore della potenziale ricchezza che si cela nel nostro esistere. Resoconto di un originale viaggio nella narrazione autobiografica, La mia anima è un’orchestra offre una prospettiva d’indagine sul rapporto che lega la scrittura di sé a quel sentirsi “tanti in uno” di cui si sono occupati filosofi , letterati e scienziati di ogni tempo. Attraverso le testimonianze di Montaigne, Proust, Pirandello e Pessoa si delinea una possibile mappa di orientamento che può risultare utile tanto al neofita quanto agli esperti che già operano in contesti di formazione autobiografica.

Per collegarsi alla presentazione: https://zoom.us/j/96823517263?pwd=cXNXL2lDR1NYRnJaSW5LRTMrS1BoZz09

ID riunione: 968 2351 7263; Passcode: 862302

