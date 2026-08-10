La morsa della PolMetro sulle stazioni: tre arresti tra Barberini, Termini e Giardinetti

Dai grandi store del centro fino alle periferie servite dalle linee metropolitane, la morsa della Polizia di Stato si stringe attorno alla criminalità predatoria e allo spaccio.

Gli agenti del nucleo PolMetro, incardinati nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno portato a termine tre distinti interventi lungo le direttrici della rete sotterranea della Capitale, arrestando tre persone tra le fermate di Barberini, Termini e Giardinetti.

Blitz nel grande magazzino a Barberini: via con borse da 3mila euro

Il primo intervento si è consumato all’interno di un noto grande magazzino nei pressi della stazione metropolitana di Barberini. A finire in manette è stato un trentaquattrenne romano, notato dall’addetto alla vigilanza mentre si muoveva con fare sospetto tra le vetrine del reparto pelletteria.

L’uomo ha prelevato dagli scaffali due borse firmate del valore complessivo di oltre 3.000 euro, avviandosi poi a passo svelto verso l’uscita senza passare dalle casse.

Bloccato dalla sicurezza e preso in consegna dai poliziotti della PolMetro, è stato arrestato per furto con destrezza. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al responsabile del punto vendita.

Profumo negli slip e violazione del Daspo urbano a Termini

Un episodio analogo si è verificato nella galleria commerciale adiacente alla fermata della linea A di Roma Termini. Gli agenti sono intervenuti all’esterno di una profumeria, dove un ventottenne senegalese era stato trattenuto a fatica dal personale di vigilanza dopo aver sottratto un flacone di profumo da oltre 100 euro, nascondendolo negli slip.

Dalle verifiche effettuate in centrale è emerso che il giovane era anche destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla cosiddetta “Zona Rossa” (Daspo urbano) della durata di quattro mesi, valido fino al prossimo 23 agosto. Oltre all’arresto per furto, per lui è scattata la denuncia per l’inosservanza del divieto.

La centrale dello spaccio alla finestra di Giardinetti

Dalle gallerie commerciali l’attenzione degli agenti si è poi spostata sul contrasto allo spaccio di stupefacenti a ridosso della fermata Giardinetti.

A tradire un trentunenne è stato un movimento precipitoso notato da una finestra aperta a piano strada: l’uomo stava tentando di nascondere in fretta alcune buste sotto il divano di casa.

Il gesto non è sfuggito alla pattuglia, che ha fatto irruzione nell’appartamento trovando sotto il divano:

8 involucri di plastica contenenti marijuana;

4 involucri di crack;

1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi;

750 euro in contanti adagiati sul tavolo della cucina, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il trentunenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutti gli arresti eseguiti dal nucleo PolMetro sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza