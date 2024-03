La morte di Maurizio Pollini

È morto il grande pianista Maurizio Pollini, un virtuoso del pianoforte, uno dei più grandi pianisti del mondo. Il 5 Gennaio aveva compiuto 82 anni, era nato a Milano.

La sua tecnica razionale non è mai stata priva di una toccante vena sentimentale,ha sempre rispettato il testo ma ha dato contemporaneamente allo stesso una sua impronta espressiva personale.

Anche chi non è esperto di musica vedendolo suonare non poteva non cogliere che con le sue mani si muoveva sulla tastiera anche il suo cuore.

Con grande tristezza dico addio ad un genio del pianoforte!

