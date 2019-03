La newsletter di Centocelle

Nel 2018 abbiamo iniziato ad inviare in automatico, a un ristretto numero di iscritti, ogni martedì mattina una newsletter con gli ultimi articoli che riguardano direttamente il quartiere di Centocelle.

Consideriamo, dopo quasi un anno, conclusa la sua fase di prova e quindi, dato che funziona alla perfezione, ci sentiamo pronti a raccomandarvi di iscrivervi.

E’ una e-mail molto leggera con non appesantirà la vostra casella di posta elettronica perché non prevediamo (se non in casi del tutto eccezionali) di inserirvi allegati.

Per accedere al servizio (del tutto gratuito) è sufficiente inserire nella pagina di iscrizione https://abitarearoma.it/newsletter-abitarearoma/ il vostro indirizzo mail, un nome e selezionare nell’elenco dei quartieri “Centocelle”.